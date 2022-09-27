國際透明組織：歐盟應將俄鑽石礦業巨擘列黑名單

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（中央社布魯塞爾26日綜合外電報導）「國際透明組織」今天表示，歐盟應禁止俄羅斯鑽石進口，並將俄國鑽石礦業巨擘埃羅莎（Alrosa）和其負責人伊凡諾夫（Sergei Ivanov）列入黑名單。

與此同時，歐洲聯盟（EU）27個成員國正準備對俄羅斯入侵烏克蘭實施新制裁。

在俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）宣布局部軍事動員並向西方發出隱晦的核武威脅下，歐盟國家上週迅速表示，將採取新的制裁措施作為回應。

然而，兩名外交消息人士今天告訴路透社，此一過程需要時間，因為27個歐盟成員國必須一致同意才能實施制裁。

歐盟執行委員會預計未來幾天將提出正式提案，且可能於10月6日至7日在布拉格舉行的27國歐盟領導人峰會獲得最終批准。

與蒲亭建立密切關係的匈牙利總理奧班（Viktor Orban）今天表示反對這類制裁，凸顯歐盟對俄羅斯制裁的團結力量有多脆弱。

那些對俄羅斯持鷹派觀點的歐盟國家，例如波蘭和波羅的海國家，提議對向俄國支付的石油價格設置上限，以配合七大工業國集團（G7）協議，另外還有禁止進口俄羅斯鑽石，以及實施更廣泛的出口限制，包括技術設備等領域。

此外，歐盟預計還會對個人實施更多制裁，包括參與籌劃在被占領烏東地區舉辦入俄公投者。

「國際透明組織」（Transparency International）表示，除鑽石禁運外，俄羅斯國有、全球最大鑽石礦商礦商埃羅莎和其執行長伊凡諾夫應該被列入歐盟黑名單；目前有108個實體和1206人遭歐盟列入黑名單。

「國際透明組織」說：「伊凡諾夫本人與克里姆林宮關係密切，他已受到美國制裁，所以是時候將他列入歐盟制裁名單了。」

美國已對埃羅莎實施制裁，而英國則已將伊凡諾夫列入黑名單。（譯者：劉文瑜/核稿：戴雅真）1110927