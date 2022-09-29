更多編輯台推薦新聞：
封閉50年第2道門開啟 圓山西密道通往劍潭公園
生活

封閉50年第2道門開啟 圓山西密道通往劍潭公園

戴維斯確定以本土身分續戰 自揭洋將認定爭議曾考慮退休
運動

戴維斯確定以本土身分續戰 自揭洋將認定爭議曾考慮退休

金馬獎第59屆 完整入圍名單
娛樂

金馬獎第59屆 完整入圍名單

統一發票111年7-8月千萬獎號碼：05701942
生活

統一發票111年7-8月千萬獎號碼：05701942

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

巴西北部跨河大橋坍塌 3死14傷15人失蹤

2022/9/29 10:58（9/29 11:07 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
巴西北部亞馬遜州一座跨河大橋28日崩塌釀多人死傷，多達15人失蹤。（路透社）
巴西北部亞馬遜州一座跨河大橋28日崩塌釀多人死傷，多達15人失蹤。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴西瑪瑙斯28日綜合外電報導）巴西消防人員與當地媒體說，巴西北部亞馬遜州（Amazonas）一座跨河大橋今天崩塌，有3人證實罹難、14人受傷，另有多達15人失蹤。

路透社報導，亞馬遜州消防局（Amazonas Fire Department）表示，卡雷魯市（Careiro）BR-319公路上一座跨河大橋崩塌，正在搜尋多達15人的下落。卡雷魯市位於亞馬遜州首府瑪瑙斯（Manaus）以南約100公里處。

亞馬遜州消防局又說，跨河大橋塌陷時，有數輛車在橋面上行駛，另造成14人受傷。巴西媒體G1引述數名目擊者說法報導，這座橋梁在坍塌前即出現裂痕，造成交通阻塞。

亞馬遜州政府尚未回覆置評要求。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1110929

巴西BR-319公路一座跨河大橋28日崩塌，已知15人失蹤。（路透社）
巴西BR-319公路一座跨河大橋28日崩塌，已知15人失蹤。（路透社）
亞馬遜州消防局指出，這座跨河大橋塌陷時有數輛車在橋面上行駛。（路透社）
亞馬遜州消防局指出，這座跨河大橋塌陷時有數輛車在橋面上行駛。（路透社）
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族