巴西北部跨河大橋坍塌 3死14傷15人失蹤

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巴西北部亞馬遜州一座跨河大橋28日崩塌釀多人死傷，多達15人失蹤。（路透社）

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（中央社巴西瑪瑙斯28日綜合外電報導）巴西消防人員與當地媒體說，巴西北部亞馬遜州（Amazonas）一座跨河大橋今天崩塌，有3人證實罹難、14人受傷，另有多達15人失蹤。

路透社報導，亞馬遜州消防局（Amazonas Fire Department）表示，卡雷魯市（Careiro）BR-319公路上一座跨河大橋崩塌，正在搜尋多達15人的下落。卡雷魯市位於亞馬遜州首府瑪瑙斯（Manaus）以南約100公里處。

亞馬遜州消防局又說，跨河大橋塌陷時，有數輛車在橋面上行駛，另造成14人受傷。巴西媒體G1引述數名目擊者說法報導，這座橋梁在坍塌前即出現裂痕，造成交通阻塞。

亞馬遜州政府尚未回覆置評要求。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1110929

巴西BR-319公路一座跨河大橋28日崩塌，已知15人失蹤。（路透社）