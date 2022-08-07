逾900年歷史 中國福建萬安橋6日被大火毀損

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中國福建省屏南縣的「萬安橋」6日晚間約9時許突然起火焚燒，古橋體燒得只剩骨架。（圖取自澎湃新聞微博weibo.com）

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（中央社台北7日電）中國福建省屏南縣的「萬安橋」擁有逾900年歷史，是中國現存最長木拱廊橋，6日晚間約9時許突然起火焚燒，古橋體燒得只剩骨架，基本坍塌，起火原因正在調查中。

陸媒「澎湃新聞」今天報導，6日晚間，全國重點文物保護單位、中國現存最長木拱廊橋，位於福建省屏南縣的萬安橋突發大火，雖火勢被撲滅，但古橋已經燒得只剩骨架，古橋體基本坍塌，令人心痛。

「萬安橋」燒毀坍塌引起關注，「中國新聞網」今天則刊出質疑古廊橋文化遺產是否受到有效保護的文章。

「中國新聞網」報導，據多位長期關注廊橋的攝影愛好者影像顯示，萬安橋上並未設有香火佛龕，夜間遊客稀少，質疑火勢從何而起，網路流傳的救火影片顯示萬安橋上沒有設置消防水管、滅火器稀缺，民眾用水桶救火，火勢熊熊無法撲滅，令人隔屏絕望。

文章指出，2021年7月27日，屏南縣當局對廊橋文化遺產投保，每座橋投保金額人民幣100萬元（約新台幣440萬元），有效期限一年，如今一年期限剛過，「萬安橋」竟突發火災，且起火原因不明，需追問古廊橋文保遺產是否得到了有效保護。

另據「香港01」報導介紹，萬安橋距今有超過900年歷史，始建於北宋，歷史上曾經多次失火重建。

包括清康熙47年（1708年）遭火焚，乾隆7年（1742年）重建，乾隆33年（1768年）又遭盜焚；清道光25年（1845年）復建為34開間136柱橋屋，在民國初燒毀。1932年時再度重建，橋身向右岸延伸為38開間156柱，橋西北有重簷橋亭。（編輯：唐佩君/李雅雯）1110807