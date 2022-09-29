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猴痘疫苗效力高 美CDC：接種2週可有保護力

2022/9/29 13:04
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（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美國疾病管制暨預防中心（CDC）今天表示，猴痘疫苗效力極高，接種第1劑後最快兩週就能提供保護力。

法新社報導，CDC發布的初步分析發現，7月31日至9月3日，未接種疫苗者染上猴痘的風險，是接種第一劑14天以上者的14倍。

這些結果是根據美國32個地區證實感染猴痘者的資料而來。猴痘疫情今年5月爆發，主要感染者為與男性有性行為的男性，全美目前有超過2萬5000人得到這種疾病。

CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）告訴記者：「這些新資料讓我們審慎樂觀，疫苗如計畫般有效。」

「但就算數據樂觀，我們強烈建議民眾接種2劑Jynneos疫苗，相隔28天，確保對猴痘有持續的免疫保護。」

雖然Jynneos已獲核准，但其針對猴痘的療效尚未得到確認，因為之前的研究只觀察動物並測量人體免疫反應數據。

白宮猴痘應對副協調員達斯卡拉基斯（Demetre Daskalakis）表示，推廣策略正進入新階段，疫苗將提供給之前沒有暴露於這種病毒者，而非已知有接觸之後。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1110929

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