中共官媒護航動態清零火力不減 轉批美國躺平

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（中央社記者邱國強北京13日電）中共官媒護航「動態清零」不停歇，並將矛頭指向美國。新華社昨夜發表評論，指美國防疫「躺平遺患無窮」，這場疫情「凸顯美國疫情防控體系的深層次痾疾」。

被視為中共20大預備會議的中共19屆七中全會9日召開後，中共官媒10日起接連發表為「動態清零」防疫政策護航的評論文章。其中，人民日報10至12日接連發表文章，新華社則在11日加入護航行列。隨後，光明日報、經濟日報（中國）等官媒也發文跟進，旗幟鮮明地表態力挺。

有分析認為，中共官媒選在19屆七中全會及20大前夕接連發文護航，除了中國各地疫情再起外，也有在中共20大前夕警示黨內基層及民間異議的意味。外界因此預料，即使中共20大結束，「動態清零」政策也不會如許多中國民眾預期地馬上落幕。

COVID-19疫情蔓延近3年以來，美國的防疫措施、染疫人數及因疫死亡人數，一直是中國官方及媒體用來強調本國防疫正當性的「對照組」。而以「躺平遺患無窮」批評美國，則是在呼應官媒連日來力挺「動態清零」的口徑。

新華社12日深夜以「美國抗疫『躺平』遺患無窮」為題發表評論文章，不斷引用美國媒體批評本國防疫政策的報導作依據，強調「躺平」對美國社會的傷害。其中提到，逾百萬美國人死於疫情後，在防疫上「躺平」的作法已對美國社會造成「難以彌合的創傷」。

文章說，面對疫情，美國政府過早取消口罩令、隔離感染者及追蹤密接者等防控措施，造成大量人群感染，釀成100多萬美國人死亡的悲劇，「美國為抗疫失敗付出高昂代價」，但美國政府卻「任由疫情蔓延」。

這篇文章引述紐約時報報導聲稱，COVID-19及猴痘疫情都暴露了美國疫情防控體系的「深層次痾疾」，預示著美國未來應對新出現疫情時，「幾乎不可避免」會再次陷入混亂。（編輯：唐佩君）1111013