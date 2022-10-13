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WHO：歐洲恐已爆新一波COVID疫情 全球猴痘破7萬例

2022/10/13 14:47
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（中央社日內瓦12日綜合外電報導）世界衛生組織和歐洲疾病預防管制中心今天表示，隨著歐洲各地病例開始增加，歐洲可能已經開始出現新一波COVID-19疫情。世衛也表示，全球已通報超過7萬起猴痘病例。

世界衛生組織（WHO）歐洲區域辦事處主任克魯格（Hans Kluge）和歐洲疾病預防管制中心（ECDC）主任艾孟（Andrea Ammon）在聯合聲明中說：「儘管與1年前相比，狀況已有所不同，但很明顯的，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情仍未結束。」

「不幸的是，正在出現歐洲確診數再次上升的指標，這代表另一波感染已經開始。」

世衛分區數據顯示，10月2日截止的這一週，歐洲是全球唯一確診數增加的地區，比前一週增加8%。

公共衛生專家警告，人們開始出現「疫苗疲勞」的狀況和對現有疫苗感到混淆，這可能會限制歐洲的追加劑施打率。

世衛組織和歐洲疾病預防管制中心強調，歐洲仍有數百萬人未接種COVID-19疫苗。

世衛組織今天也宣布，全球記錄的猴痘病例已超過7萬例。世衛組織警告，新增病例減少並不意味著人們應放下戒心。

世衛組織表示，上週美洲幾個國家猴痘確診數呈上升趨勢，並強調全球新增確診放緩可能是疫情爆發的「最危險」時期。

世衛組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，今年全球已通報7萬多例，其中有26人死亡。

譚德塞在日內瓦召開記者會表示：「全球猴痘確診病例持續下降，但過去一週有21國通報病例增加，大多是在美洲，占上週總通報病例的近90%。」

「疫情減緩可能會造成最危險的疫情爆發，因為這個情況會讓我們誤以為危機已經結束，並放下戒心。」（譯者：陳昱婷/核稿：何宏儒）1111013

譚德塞
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克魯格
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