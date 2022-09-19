吳尊友稱勿與外國人肌膚接觸防猴痘 被斥歧視

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北19日電）中國出現首例猴痘病例後，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友發文，表示為防感染猴痘，不要與外國人直接肌膚接觸，此番言論在網路引起爭議，有網友直斥是「種族歧視」。

中國重慶市衛健委16日通報1例境外移入猴痘確診病例，是自國外中轉重慶入境者，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情防控集中隔離期間發現。這也是中國首例猴痘確診。

吳尊友17日在其微博發文，表示中國為防止COVID-19病例輸入而實施的「7+3」隔離措施，為防止猴痘傳入發揮重要作用，因為猴痘的潛伏期為5至21天，多為6至13天，隔離措施可以攔截住大部分境外輸入的猴痘病例，但對於潛伏期超過7天的病例，就有可能流入社會。

他相信除了重慶報告的病例，目前「漏網」病例的可能性非常小，但不代表將來沒有。

他表示，為預防感染猴痘，作為日常生活方式，建議「不要同外國人發生肌膚直接接觸」、「不要同近期（3週內）從境外回國的人發生肌膚接觸」、「不要同陌生人發生肌膚接觸」、要注意手衛生、使用公共廁所時盡可能使用一次性坐便紙，如果條件不允許，可用酒精濕紙巾或蘸熱水的紙巾擦拭後再使用。

吳尊友建議「不要同外國人發生肌膚直接接觸」在網路上引起爭議，不少網友在環球時報官方微博轉載吳尊友的建議下留言批評，有網友直斥「種族歧視！」、「開始公開種族歧視了？」、「真是搞笑了！和最開始武漢疫情爆發的時候，當時美國總統川普說是中國病毒，有什麼區別！！！真是專家！！！！」

另外籍網友也紛紛留言，指這是多麼的種族主義，無論是COVID-病毒還是猴痘，誰在乎它從哪裡來?只須消滅它們；並批評這真可恥，大家在中國居住多年，儘管經常發生流行病，但對被公開歧視。感到失望及可恥。

有網友嘲諷「這個吳尊友的智商不容許他考慮這麼多」。

根據世界衛生組織資料，猴痘是透過與猴痘患者密切接觸而在人與人之間傳播，密切接觸可以是面對面如交談、呼吸或唱歌時雙方很接近，透過產生飛沫而傳播，皮膚接觸如觸摸或性行為、接吻等也可傳播。

世衛表示，要預防感染猴痘，要「限制與懷疑或確診猴痘的人密切接觸」。（編輯：陳沛冰/唐佩君）1110919