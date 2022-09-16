猴痘傳入中國 重慶通報1例

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（中央社台北16日電）猴痘傳入中國，重慶市今晚通報1例境外移入猴痘確診病例，為自國外中轉重慶入境人員，在疫情防控集中隔離期間發現發現症狀。通報稱，該病例入境重慶即被隔離管控，疫情傳播風險低。

重慶市衛生健康委員會官網通報，16日確診1例境外移入猴痘病例，該病例為自國外中轉重慶入境人員，在按規定進行入境人員COVID-19疫情防控集中隔離期間，發現皮疹等症狀，經重慶市疾控中心實驗室檢測及中國疾控中心覆核，實驗室結果猴痘病毒核酸陽性，國家組織專家診斷為猴痘確診病例。

通報稱，該病例正在定點醫院進行集中隔離治療，情況穩定，其密切接觸者均已落實隔離醫學觀察措施。目前，該病例COVID-19核酸檢測為陰性。

通報並稱，重慶衛健委積極行動、迅速回應，深入開展流行病學調查，加強追蹤排查、核酸檢測、醫療救治和全面消殺等相關工作。「經專家研判，該病例入境重慶即被隔離管控，無社會面活動軌跡，疫情傳播風險低。」

據通報，截至目前，中國大陸報告1例猴痘病例，香港報告1例猴痘病例，均為境外移入病例。（編輯：楊昇儒）1110916