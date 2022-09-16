更多編輯台推薦新聞：
影片／比賽中完成4周半跳 美青少年花滑選手馬里寧寫歷史
運動

影片／比賽中完成4周半跳 美青少年花滑選手馬里寧寫歷史

iPhone 14系列開箱圖輯》專家實測：Pro動態島互動操作神奇
科技

iPhone 14系列開箱圖輯》專家實測：Pro動態島互動操作神奇

費德瑞征戰歲月落幕 暴躁小子蛻變優雅球王
運動

費德瑞征戰歲月落幕 暴躁小子蛻變優雅球王

瑞典變天 極右翼助右派勝選社會恐兩極化
國際

瑞典變天 極右翼助右派勝選社會恐兩極化

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸
猴痘
新聞專題
猴痘
首頁 / 兩岸

猴痘傳入中國 重慶通報1例

2022/9/16 21:38
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北16日電）猴痘傳入中國，重慶市今晚通報1例境外移入猴痘確診病例，為自國外中轉重慶入境人員，在疫情防控集中隔離期間發現發現症狀。通報稱，該病例入境重慶即被隔離管控，疫情傳播風險低。

重慶市衛生健康委員會官網通報，16日確診1例境外移入猴痘病例，該病例為自國外中轉重慶入境人員，在按規定進行入境人員COVID-19疫情防控集中隔離期間，發現皮疹等症狀，經重慶市疾控中心實驗室檢測及中國疾控中心覆核，實驗室結果猴痘病毒核酸陽性，國家組織專家診斷為猴痘確診病例。

通報稱，該病例正在定點醫院進行集中隔離治療，情況穩定，其密切接觸者均已落實隔離醫學觀察措施。目前，該病例COVID-19核酸檢測為陰性。

通報並稱，重慶衛健委積極行動、迅速回應，深入開展流行病學調查，加強追蹤排查、核酸檢測、醫療救治和全面消殺等相關工作。「經專家研判，該病例入境重慶即被隔離管控，無社會面活動軌跡，疫情傳播風險低。」

據通報，截至目前，中國大陸報告1例猴痘病例，香港報告1例猴痘病例，均為境外移入病例。（編輯：楊昇儒）1110916

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀