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巴西猴痘確診逾5000例 2人死亡

2022/9/2 07:23
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（中央社記者唐雅陵聖保羅1日專電）巴西衛生部昨晚發布最新報告，巴西的猴痘確診病例升至5037例，感染人數居世界第3；有2人死亡，1人在米納斯吉拉斯州，1人在里約熱內盧州。

聖保羅州有3001名患者，感染人數居首位。這個數字如果跟世界各國相比，聖保羅州可以在國際排名第7，僅次於美國、西班牙、巴西、法國、德國和英國。

里約熱內盧有675例猴痘確診病例，米納斯吉拉斯（Minas Gerais）278例。數字顯示，巴西絕大多數病例集中在東南部，占全國的78.4%。

巴西只有阿瑪帕（Amapá）、宏東尼亞（Rondônia）和謝吉貝（Sergipe）3州尚未通報病例。此外，全國還有5391例疑似病例等待診斷。

根據世界衛生組織（WHO）的數據，全球確診病例已超過5萬例，也就是10%在巴西境內，但新確診病例數似乎正在減緩

巴西國家衛生監督局（Anvisa）上週批准進口及使用猴痘疫苗和口服抗病毒藥物Tecovirimat後，衛生部稱已接獲12個單位的治療藥物，將用於臨床研究和危重患者。（編輯：郭中翰）1110902

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