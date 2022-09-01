猴痘疫苗首批560劑抵台 最快8日後造冊供特定對象施打

（中央社記者陳婕翎台北1日電）首批猴痘疫苗560劑到貨，疫苗施打對象為實驗室人員及高暴露風險密切接觸者，衛福部疾管署副署長莊人祥今天晚間表示，猴痘疫苗最快9月8日完成書審，盡快完成實驗室人員造冊施打。



據疾管署統計，國內至今累計3例猴痘境外移入個案，3名病例都已康復出院。天花疫苗可預防猴痘疫情，各界關注疫苗採購進度及接種規劃。



疾管署今天晚間發布新聞稿表示，依專家建議向丹麥生技公司「巴伐利亞北歐」（Bavarian Nordic，簡稱BN）採購的猴痘疫苗JYNNEOS，今天晚間運抵台灣，完成通關程序後，直接運送至指定攝氏負20度冷儲物流中心儲放，本批疫苗共560劑，效期至2024年5月31日。



莊人祥告訴中央社記者，由於這次到貨疫苗數量較少，所以不需要檢驗封緘，僅書面審核即可，大約需要1週時間，這段期間內，9月5日將再次舉行衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家會議，接種執行細節定案，才會針對可接種者進行造冊。



莊人祥說，最快9月8日完成書審，猴痘疫苗接種對象造冊完畢才會開始施打。台灣猴痘疫苗疫苗使用對象，依ACIP專家會議建議，為操作正痘病毒屬培養的實驗室人員及高暴露風險密切接觸者，經由衛生局向疾管署提出申請並經審核後使用。



全球僅BN公司生產猴痘疫苗，產能有限，世界各國競相採購，這次抵台疫苗，由疾管署洽談採購，經衛生福利部食品藥物管理署同意專案進口，莊人祥說，國內採購的猴痘疫苗總數不便透露，但強調絕對不只560劑，將視首批到貨的560劑猴痘疫苗接種情形，再安排下一批猴痘疫苗後續到貨時程。



台灣6月23日公告猴痘為第2類法定傳染病，已通報27例疑似病例，累計3例境外移入病例，分別自德國及美國；自6月30日起，將具有本土或不明感染源猴痘個案70個國家的旅遊疫情提升至「第二級：警示（Alert）」，若前往該些國家，應避免可能與不特定人士密切接觸社交活動等高風險場域。（編輯：陳政偉）1110901

台灣採購猴痘疫苗1日抵台，首批到貨疫苗共560劑。（疾病管制署提供）