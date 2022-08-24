首例三病一體 義大利男染猴痘、COVID與愛滋

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（中央社羅馬23日綜合外電報導）義大利研究人員通報首起猴痘、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）和愛滋病毒（HIV）篩檢同時呈陽性的案例。此個案先前曾在西班牙短暫旅行，3種病毒都是新感染案例。

荷蘭媒體BNO News報導，這名患者是36歲義大利男性，確診前曾在西班牙旅行5天，期間與男性發生無套性行為，回國後約9天出現發燒、喉嚨痛、疲勞、頭痛和腹股溝發炎的症狀。

根據發表在英國「感染期刊」（Journal of Infection）的案例報告，這名男子在症狀出現3天後進行COVID-19篩檢呈陽性。男子在1月亦曾確診COVID-19，當時他幾週前才接種完疫苗。

COVID-19檢測呈陽性後數小時，男子左臂出現皮疹，之後幾天身上長滿水泡，迫使他不得不到義大利西西里島東部卡塔尼亞（Catania）的醫院急診室就診。

經過醫院一系列檢驗，男子在猴痘、COVID-19和愛滋病毒篩檢上均呈陽性。根據愛滋病毒檢驗結果，從個案的高病毒量、現有的CD4細胞數，以及一年內愛滋病毒篩檢結果呈陰性的數據，研判男子應是近期感染。

這名病患在入院近一週後出院，目前已從COVID-19和猴痘中康復，身上留有些微疤痕。

卡塔尼亞大學（University of Catania）的研究員在案例報告中寫道：「此一個案凸顯猴痘和COVID-19的症狀可能會重疊，並證實在合併感染的情況下，回溯病史及性習慣對正確診斷十分關鍵。」

報告指出：「需要注意的是，猴痘的口咽拭子在20天後仍呈陽性，表示感染個案在臨床症狀緩解後幾天，仍可能具有傳染力。因此，醫師應鼓勵採取適當預防措施。」

研究人員補充道：「因為這是唯一一起通報猴痘、新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）、愛滋病毒合併感染的案例，目前尚無足夠證據支持這般感染組合會加重患者病情。鑑於目前SARS-CoV-2大流行的情況，加上猴痘確診數日漸增加，醫療保健系統必須注意到這一點的可能性。」（實習編譯：許珈瑜/核稿：楊昭彥）1110824