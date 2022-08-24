巴西猴痘確診3788例 成全球第3多國家

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（中央社記者唐雅陵聖保羅23日專電）巴西衛生部最新報告，截至21日，巴西有3788例猴痘確診病例，超越英國和德國，成為全球猴痘確診病例第3多國家；另有4175例疑似病例等待RT-PCR病毒核酸檢測結果。

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）最新報告，美國是迄今為止猴痘確診病例最多的國家，有1萬4594例；其次是西班牙，截至18日，已有5792名患者感染猴痘。

巴西國家衛生監督局（Amvisa）19日一致通過，對於進口已獲特定國際權威監管機構批准，用於預防或治療猴痘的藥物和疫苗豁免註冊。當局的技術部門將優先評估豁免註冊請求，在7個工作日內做出決定。

里約熱內盧聯邦大學分子病毒學實驗室主任塔努里（Amilcar Tanuri）認為，巴西需要擴大對疑似病例的檢測，包括在所有人群中尋找有症狀的病例，以控制病毒傳播。

猴痘病毒於5月6日首次在非洲以外地區的人類身上發現，6月8日現蹤巴西。

官方估計，猴痘病毒核酸檢測陽性率約10%，但塔努里的實驗室在里約熱內盧和聖埃斯皮里圖（Espírito Santo）兩州進行的檢測結果顯示陽性率達49%。

聖保羅州衛生廳根據8月1日以來，公私立實驗室進行的4000多件測試結果顯示，當地的猴痘病毒核酸檢測陽性率為34%。

病毒學家亞馬林諾（Atila Iamarino）認為，高陽性率顯示聖保羅在阻止病毒傳播方面做得不夠，必須識別和追蹤更多密切接觸者、進行測試、隔離周圍的所有病例，才可以遏制病毒傳播。

塔努里還強調，就猴痘而言，口罩不是主要的預防方式，因為病毒是通過密切的皮膚接觸和共用物品傳播。

塔努里指出，除了通過性行為可以有效傳播猴痘病毒外，任何人都可能通過抓臉或將手放在眼睛上感染病毒，顯示猴痘病毒具有高傳播力，所以在檢測結果呈陽性的情況下，7天的隔離期可能不足以防止病毒傳播，在結痂脫落之前，感染者仍具有傳染性。

塔努里表示，猴痘病毒在環境中非常穩定，至少活躍90小時，但對70度酒精和普通洗潔精敏感，所以保持個人衛生，避免摸臉，經常消毒和清潔雙手仍然是最好的預防方式。（編輯：韋樞）1110824