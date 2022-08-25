更多編輯台推薦新聞：
周天成3局扳倒李卓耀 羽球世錦賽進8強平生涯最佳
運動

周天成3局扳倒李卓耀 羽球世錦賽進8強平生涯最佳

影片／小廚神朱如茵見偶像江振誠學做牛肉麵 笑稱保密獨門配方
生活

影片／小廚神朱如茵見偶像江振誠學做牛肉麵 笑稱保密獨門配方

iPhone 14要來了 蘋果發表會9/8登場 官網暗示新色更繽紛
產經

iPhone 14要來了 蘋果發表會9/8登場 官網暗示新色更繽紛

開學後同學確診我可以上課嗎？9/12防疫新制一次看
生活

開學後同學確診我可以上課嗎？9/12防疫新制一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
猴痘
新聞專題
猴痘2/175
首頁 / 國際

WHO：全球猴痘一週病例減21% 歐洲疫情或已降溫

2022/8/25 22:01
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社日內瓦25日綜合外電報導）根據世界衛生組織（WHO）今天公布的報告，過去一週全球通報的猴痘病例數已減少21%，扭轉了一個月來不斷增加的趨勢，而且可能顯示，歐洲疫情已開始降溫。

美聯社報導，世衛組織通報，最近一週全球新增病例數為5907起，包括伊朗和印尼2國通報的確診首例。自4月底迄今，全球98國總計通報4萬5000起以上病例。

世衛指出，美洲占過去一個月全球病例總數60%，歐洲約占38%；美洲病例數「持續激增」。

非洲疾病管制暨預防中心（Africa Centers for Disease Control and Prevention）今天表示，過去一週非洲通報的新增病例為219起，大幅增加54%。世衛組織說，這些病例多半出現在奈及利亞和剛果。

在世衛組織將猴痘宣告為「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC）僅數週前的7月初，世衛歐洲區主任曾說，歐洲各國病例總數占實驗室確診病例總數90%。

英國衛生當局在看到每日通報新增病例數減少後，上週表示，已有「初步跡象」顯示，英國猴痘疫情正在趨緩。

自歐洲和北美5月發現猴痘疫情至今，世衛和其他衛生機構指出，感染者幾乎都是與同性有過性行為的男性。（譯者：張佑之/核稿：劉淑琴）1110825

WHO
世衛：烏克蘭醫療設施遇襲逾400次 近百人喪生 民主剛果伊波拉疫情剛結束 東部再傳疑似病例
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
巴西猴痘確診3788例 成全球第3多國家