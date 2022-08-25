WHO：全球猴痘一週病例減21% 歐洲疫情或已降溫

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（中央社日內瓦25日綜合外電報導）根據世界衛生組織（WHO）今天公布的報告，過去一週全球通報的猴痘病例數已減少21%，扭轉了一個月來不斷增加的趨勢，而且可能顯示，歐洲疫情已開始降溫。

美聯社報導，世衛組織通報，最近一週全球新增病例數為5907起，包括伊朗和印尼2國通報的確診首例。自4月底迄今，全球98國總計通報4萬5000起以上病例。

世衛指出，美洲占過去一個月全球病例總數60%，歐洲約占38%；美洲病例數「持續激增」。

非洲疾病管制暨預防中心（Africa Centers for Disease Control and Prevention）今天表示，過去一週非洲通報的新增病例為219起，大幅增加54%。世衛組織說，這些病例多半出現在奈及利亞和剛果。

在世衛組織將猴痘宣告為「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC）僅數週前的7月初，世衛歐洲區主任曾說，歐洲各國病例總數占實驗室確診病例總數90%。

英國衛生當局在看到每日通報新增病例數減少後，上週表示，已有「初步跡象」顯示，英國猴痘疫情正在趨緩。

自歐洲和北美5月發現猴痘疫情至今，世衛和其他衛生機構指出，感染者幾乎都是與同性有過性行為的男性。（譯者：張佑之/核稿：劉淑琴）1110825