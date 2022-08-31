首批猴痘疫苗估9/2抵台 500多劑特定對象施打

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北31日電）衛福部疾管署長周志浩今天說，首批猴痘疫苗預估最快將於9月2日抵台，到貨的500多劑疫苗將提供照顧猴痘患者的醫護人員、實驗室人員及短時間內與個案密切接觸者施打。

天花疫苗可預防 猴痘 猴痘小百科 猴痘是由猴痘病毒所引起，是一種病毒性人畜共患病。 症狀：

發燒、頭痛、肌肉酸痛與背痛，並逐漸出現淋巴腺腫大與倦怠，發燒後出現皮疹，症狀持續2至4週後會痊癒。

發燒、頭痛、肌肉酸痛與背痛，並逐漸出現淋巴腺腫大與倦怠，發燒後出現皮疹，症狀持續2至4週後會痊癒。 傳染途徑：

人們被感染猴痘病毒之動物咬傷或接觸其血液、體液或其皮膚病灶而致病。猴痘亦可經由接觸患者的體液或處理被病毒污染的衣物、被單遭到感染。

人們被感染猴痘病毒之動物咬傷或接觸其血液、體液或其皮膚病灶而致病。猴痘亦可經由接觸患者的體液或處理被病毒污染的衣物、被單遭到感染。 預防措施：

確實洗手、避免與帶病動物接觸。 資料來源：衛福部、WHO 看更多 關閉 疫情，各界關注疫苗採購進度及接種規劃。周志浩今天下午在中央流行疫情指揮中心記者會中被問及，他說猴痘疫苗應會在9月2日到貨，首批進貨數量約500多劑，「先爭取到，之後會繼續爭取」。

國內至今累計3例猴痘境外移入個案，3名病例都已康復出院。這波猴痘疫情自5月中旬於英國爆發，世界衛生組織（WHO）已於7月23日宣布猴痘疫情列為「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC），周志浩表示，近期歐美病例數還是很多，但現階段看起來疫情有稍微趨緩。

WHO不建議大量接種疫苗，因此接種對象有限，將優先施打包含照顧猴痘患者的醫護人員、實驗室人員及短時間內與個案有密切接觸者。衛福部次長、指揮中心指揮官王必勝說，猴痘疫苗非全民施打，會視疫情狀況進貨。（編輯：張芷瑄）1110831