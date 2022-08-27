巴西批准進口猴痘疫苗和藥物

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（中央社記者唐雅陵聖保羅26日專電）巴西國家衛生監督局（Anvisa）昨天批准進口用於預防猴痘的天花疫苗Jynneos/Imvanex和緊急使用口服抗病毒藥物Tecovirimat。

丹麥藥商巴伐利亞北歐（Bavarian Nordic A/S）是目前全球唯一獲授權生產用於預防猴痘的天花疫苗，在美國的商品名是Jynneos，在歐洲名為Imvanex。

巴西傳染病學家瓦倫蒂尼（Melissa Valentini）指出，天花、猴痘及牛痘都是正痘病毒屬（Orthopoxvirus），為批准進口和使用猴痘疫苗和藥物，國家衛生監督局分析了歐洲藥品管理局（EMA）和美國食品藥物管理局（FDA）提供的數據。

在全球4萬5000多例猴痘確診病例中，約10人死於該病毒；巴西確診4000多例，至今1人死亡。

世界衛生組織（WHO）估計，只有7%到10%的猴痘病例會出現嚴重情況，大多數病例屬輕症。

根據巴西衛生部，猴痘疫苗將於9月抵達巴西，正在治療猴痘患者的衛生專業人員將最先接種疫苗，疫苗接種計畫將分兩劑進行，間隔4週。

疫苗在攝氏零下60至40度之間儲存時，保質期長達60個月。

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC），目前沒有關於疫苗臨床療效的數據。瓦倫蒂尼表示，預期效果是85%左右。

巴西傳染病學會（SBI）副會長、聖保羅州立大學教授巴波薩（Alexandre Barbosa）表示，Tecovirimat是正痘病毒Vp37包膜蛋白的抑制劑，從而抑制病毒複製。它的潛在好處是防止病毒在體內擴散，並用於減輕傷口的嚴重程度和時間，防止病情惡化到導致患者死亡。

Tecovirimat將受衛生部監管，並且僅由公保系統「健康唯一制」（SUS）分發，用於猴痘確診且病情嚴重的病患或免疫低下者。

巴波薩認為，如果衛生部盡早致力於將Tecovirimat引進巴西，宣布進入公共衛生緊急狀態，就可以有更多機會挽救生命。（編輯：馮昭）1110827