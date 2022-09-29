北韓晚間射彈2枚 南韓將加強制裁因應

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（中央社記者廖禹揚首爾29日專電）北韓今天晚間向東部海域發射2枚短程彈道飛彈，近5天內3度射彈示威，南韓表達嚴正關切，將透過國際合作加強對北韓制裁，積極因應平壤當局持續違反聯合國安理會決議的行為。

南韓聯合參謀本部表示，北韓在今天晚間8時48分至57分間，從平安南道順天一帶向東部海域發射2枚短程彈道飛彈（SRBM），飛行高度約50公里，射程約350公里，速度5馬赫，情報單位仍在分析詳細數據。

依相關數據推測，北韓今天可能發射超大型多管火箭砲KN-25；韓聯社報導指出，北韓5月12日發射的3發飛彈數據也類似，當時飛行高度約90多公里，射程360公里，速度5馬赫，若從平壤向南方發射，射程可達到位於南韓忠清南道的三軍基地雞龍台。

根據當局掌握資訊，北韓昨天與今天都是利用移動式發射台，向東部海域一座無人島發射飛彈。

南韓總統辦公室今晚在北韓發射飛彈後緊急召開國家安全會議（NSC），聽取聯合參謀本部報告，討論對於北韓後續可能進行其他挑釁行動的相關應對措施，並決定加強30日美日韓聯合軍演中的對北韓遏制能力。

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總統辦公室發布聲明指出，北韓接連發射彈道飛彈的挑釁行為嚴重，譴責北韓接連違反聯合國安理會的行動，並表示將以韓美合作為基礎，透過跟友邦及國際社會共同加強對北韓制裁等方式積極因應。

北韓近5天內已發射3次飛彈，包括25日1枚地對地短程彈道飛彈，28日2枚短程彈道飛彈，以及今天的2枚短程彈道飛彈；輿論推測可能是針對近期舉行的美韓、美日韓聯合軍演，或是美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）今天訪問南韓行程。（編輯：陳彥鈞）1110929