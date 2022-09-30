英相減稅計畫引發混亂 工黨民調強壓執政保守黨

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（中央社倫敦29日綜合外電報導）英國政府計劃降稅，連日引發金融市場混亂，數據分析公司「輿觀」（YouGov）今天公布民調結果顯示，反對黨「工黨」民意支持度攀升，領先執政的「保守黨」33個百分點。

路透社報導，輿觀表示，工黨（Labour）這次領先幅度，在輿觀歷來所有民調中是最大的一次，也是工黨自1990年代末期以來，在任何公開民調中獲得的最高紀錄。

英國首相特拉斯（Liz Truss）上週宣布大幅減稅措施後，英鎊幣值和公債價格重挫。她今天稍早為這項意在提振經濟成長卻引發爭議的計畫辯護。

輿觀昨天和今天針對超過1700名英國成年人的投票意向所做的調查顯示，工黨民意支持度竄高至54%，保守黨（Conservatives）僅21%。

輿觀本週稍早的另一項民調顯示，工黨民意支持度達45%，保守黨為28%。

特拉斯在保守黨黨魁選舉中擊敗前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak），9月6日接任首相。英國下次全國大選可能在2024年舉行。

至少有2名在黨魁選舉期間力挺蘇納克的保守黨籍國會議員在最新民調公布後，公開批評特拉斯的經濟計畫。

保守黨籍議員弗利曼（George Freeman）推文說：「現在這是一場事關重大的迫切危機。上週宣布的借貸和減稅經濟方案顯然無法贏得市場或選民的信心。」

另1名保守黨籍議員史密斯（Julian Smith）也籲請政府不要廢除45%的最高所得稅率。

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今天公布的另外3項民調也顯示工黨民意支持度大幅領先。民調機構Survation的調查結果是工黨領先保守黨21個百分點；Deltapoll公司的結果是工黨領先19個百分點；Redfield & Wilton Strategies公司的結果顯示，工黨領先17個百分點。

工黨黨魁施凱爾（Keir Starmer）在本週召開的工黨年會中說，在連續4次選舉失利後，現在是工黨自2010年以來贏得政權的最佳時機。（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）1110930