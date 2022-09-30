日本補貼美光廣島廠102億元 促進晶片製造

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京30日綜合外電報導）日本政府經濟產業省今天表示，日本將補貼美國的美光科技公司（Micron）465億日圓（約新台幣102億元），在廣島廠生產先進記憶體晶片。

路透社報導，日本政府在美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）訪問日本後宣布這筆經濟援助，是日美在緊張情勢升級、與中國科技競爭愈來愈激烈的情況下，在晶片生產方面的最近一次攜手合作。

美光全球營運執行副總裁巴提亞（Manish Bhatia）在新聞稿中說：「美光感謝日本政府的支持，也很榮幸能成為日本努力擴大半導體生產和推進創新的全球夥伴。」

美光還表示，廣島廠將生產美光最新的1-Beta動態隨機存取記憶體（DRAM）晶片。

美光先前警告，市場對個人電腦和智慧型手機的需求在下滑，29日也表示，未來情勢會更加艱難，公司已在削減投資。

美光執行長梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）在法說會表示：「我們大幅削減了資本支出，現在預計2023會計年度的資本支出約為80億美元，年減逾30%。」（譯者：戴雅真/核稿：曾依璇）1110930