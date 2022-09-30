供應短缺致泡菜價格飆漲 韓國擬建大型白菜倉庫
2022/9/30 18:34
（中央社首爾30日綜合外電報導）韓國泡菜製造商正陷入嚴重困境，因為氣候變遷造成白菜短缺，導致今年本土製泡菜價格飆升，加劇中國競爭對手引進更便宜泡菜所造成的損害。
路透社報導，韓國政府最近制定建造兩座大型白菜儲藏設施的計畫。
兩座白菜儲藏設施將建造在槐山郡和海南郡，每座占地9900平方公尺，總面積相當於3座足球場的大小。兩座設施能儲藏1萬公噸白菜，且每天可醃製50公噸。.
這兩座儲藏設施預計耗資580億韓元（約新台幣12億8600萬元）打造，預計2025年完工。
近年來氣候變遷帶來更高氣溫和更強的降雨，損害到白菜收成，供應量因而縮減。今年，白菜價格在不到3個月時間內翻漲一倍，這也是7月份通貨膨漲率飆升至24年來高點的其中一部分。
一段時間以來，韓國泡菜產業一直處於下滑的態勢。
中國進口的泡菜價格通常約為韓國本土泡菜的1/3，過去20年來，中國進口泡菜在韓國國內商業泡菜市場的占比已經上升至40%。（譯者：陳彥鈞/核稿：楊明暐）1110930
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