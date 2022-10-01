澤倫斯基要求盡速加入北約 美方：擇日再議

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（中央社華盛頓30日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基宣布申請加入北約，要求盡速成為會員國。美國白宮國安顧問蘇利文表示，此事應該「稍晚一點」再議，並說美國認為支持烏克蘭最佳方式是給予實際援助。

美國媒體「華盛頓觀察家報」（Washington Examiner）報導，就在烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）要求「盡速」加入北大西洋公約組織（NATO）數小時後，美國白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）30日回應記者說，烏克蘭加入北約「應該另選時間」。

蘇利文解釋，美國的看法是，支持烏克蘭最佳的方式，是透過「實際」的方式援助烏克蘭當地。

蘇利文也宣布，美國政府會「立即推動」另一項軍事援助方案。數天前，美國五角大廈才宣布軍援烏克蘭11億美元（約新台幣350億），使得在俄羅斯入侵烏克蘭後，美國對烏克蘭的軍事援助加總超過160億美元。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）30日下午宣布將烏克蘭4州併入俄羅斯，澤倫斯基隨後表示，烏克蘭正申請能盡速加入北約，北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）對澤倫斯基提出的請求抱持開放態度，未排除可能性。（譯者：張欣瑜/核稿：戴雅真）1111001