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布吉納法索1年內2度政變 總統達米巴有條件下台

2022/10/3 10:03（10/3 10:12 更新）
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布吉納法索軍方9月30日發動政變推翻總統達米巴（圖），引發國內動盪和國際譴責。（路透社）
布吉納法索軍方9月30日發動政變推翻總統達米巴（圖），引發國內動盪和國際譴責。（路透社）
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（中央社瓦加杜古2日綜合外電報導）布吉納法索軍方9月30日發動政變推翻總統達米巴，引發國內動盪和國際譴責。當地的宗教和傳統領袖今天表示，軍方已接受達米巴提出的有條件請辭。

綜合法新社和路透社報導，宗教和部落領袖在聲明中說，達米巴（Paul-Henri Sandaogo Damiba）「自行提出辭呈，以避免與重要人物發生衝突，引發實質後果」。

他們還說，在宗教和部落領袖進行調解後，自稱軍方領導人的陸軍上尉卓爾（Ibrahim Traore）已接受達米巴提出的有條件請辭。

地區外交消息人士表示，在這個局勢不穩且貧困的西非國家今年第2度發生政變後，1月在政變中掌權的達米巴今天逃往多哥首都洛梅（Lome）。

路透社無法取得達米巴的回應。達米巴的一名親屬說，達米巴今天已經離開布吉納法索。

卓爾今晚宣布，他已獲得軍方首領支持，「重振」打擊聖戰組織的行動。

西非經濟共同體（ECOWAS）今天在聲明中說，西非經濟共同體樂見布吉納法索各方接受「化解分歧的和平解決方案」。聲明還說，西非經濟共同體代表團明天將前往布國首都瓦加杜古。

宗教和部落領袖說，達米巴提出「7項條件」，其中包括保障他和支持他的官兵的人身安全，並兌現他向西非經濟共同體做出在2024年7月前恢復文人統治的承諾。

在布吉納法索極具影響力的宗教和部落領袖說，34歲的卓爾已接受這些條件，並呼籲各方保持冷靜。

發動政變的軍官推翻達米巴政府後，支持政變的民眾昨天聚集在法國駐布吉納法索大使館前暴力示威，卓爾稍早表示，正在恢復社會秩序。（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1111003

布吉納法索8個多月內第2次政變。（中央社製圖）
布吉納法索8個多月內第2次政變。（中央社製圖）
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