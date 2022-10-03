海地時隔3年再度出現霍亂病例 至少7死

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（中央社太子港2日綜合外電報導）海地當局今天表示，繼3年通報最後一起霍亂病例後，當地又出現新確診病例且已奪走至少7條性命。

法新社報導，海地衛生部聲明指出，首都太子港（Port-Au-Prince）出現多起疑似病例，濱海的太陽城（Cite Soleil）同樣傳出有人感染。

海地公共衛生部的艾德瑞恩（Laure Adrien）今天下午在記者會中表示，已有7、8人喪生，「死者大多無法就醫，在鄰里社區內過世」。

衛生部稍早表示，正採取限制措施防範病菌傳播，包括調查其他可能病例，並加強全國衛生預防措施。

海地上一場霍亂是聯合國工作人員在2010年災難性地震後傳入的，造成約1萬人死亡。

首批病毒感染出現在阿蒂博尼特河（Artibonite River）附近，當時聯合國維和人員在那裡傾倒糞便，導致疫情蔓延全國。

今天之前，海地上一起霍亂病例是在2019年，今年2月海地公共衛生部還曾舉行了慶祝儀式，宣告海地正式消除霍亂。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1111003