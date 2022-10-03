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報導稱伊朗釋放2美國人換海外資金解凍 美駁斥

2022/10/3 14:19
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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）伊朗報導稱德黑蘭釋放兩名美國人會促成伊朗海外資金解凍，美國今天駁斥這種說法。

法新社報導，聯合國昨天表示，85歲的納馬濟（Baquer Namazi）獲准離開伊朗尋求醫療治療，他50歲的兒子也獲德黑蘭當局釋放。

伊朗國營媒體今天報導，伊朗當局正等待海外約70億美元資金解凍。

伊朗通訊社（IRNA）報導指出：「隨著伊朗和美國就釋放兩國囚犯的談判敲定，伊朗被封鎖的70億美元資源也將釋出。」

但美國國務院否認兩者有關聯，國務院發言人表示：「納馬濟在伊朗被不公正地拘留，服完刑後還不被允許離開該國，儘管他一再要求緊急醫療。我們了解，解除旅行禁令以及他兒子獲釋，都和他的醫療要求有關。」

美國2018年單方面退出德黑蘭與世界大國的核協議後，重新對伊朗實施嚴厲制裁，數十億美元的伊朗資金在多個國家被凍結，包括中國、韓國和日本。

伊朗通訊社今天表示：「華府尋求釋放被拘留在德黑蘭的公民，同時也尋求伊朗在韓國的資金釋出。」

納馬濟是前聯合國兒童基金會（UNICEF）官員，2016年2月前往伊朗要求釋放2015年被捕的兒子時，遭伊朗當局拘留。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1111003

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