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亞美尼亞與亞塞拜然外長會面 商討和平條約

2022/10/3 21:07
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（中央社亞塞拜然首都巴庫3日綜合外電報導）亞美尼亞與亞塞拜然官員今天表示，兩國外交部長在瑞士日內瓦舉行關於和平條約的會談。中亞地區這兩大宿敵上月爆發多場致命衝突。

法新社報導，這兩個前蘇聯國家於9月中旬爆發戰鬥，至少造成286人喪生，這是雙方自2020年為期6週的戰爭以來，最血腥的一場衝突，此後雙方在美國斡旋下同意停火。

1990年代和2020年，亞塞拜然與亞美尼亞在有爭議的納戈爾諾．卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡區）兩度交戰。納卡區是亞塞拜然飛地，境內亞美尼亞人聚居。

亞塞拜然外交部表示，外長拜拉莫夫（Jeyhun Bayramov）與亞美尼亞外長米爾佐揚（Ararat Mirzoyan）2日在日內瓦會面，雙方開始「起草和平條約文本」。

外交部指出，此前，在歐盟調解下，亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）和亞美尼亞總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）於8月31日在布魯塞爾會晤。

該部還透過聲明稱，亞塞拜然呼籲「亞美尼亞武裝部隊全面撤出亞塞拜然領土，並開通運輸與通訊線路」。

亞美尼亞外交部則表示：「雙方就和平條約交換意見，以期確保納卡區亞美尼亞人的權利和安全保障。」

亞美尼亞外交部也重申其要求，包括亞塞拜然軍隊「撤出亞美尼亞主權領土」、釋放戰俘，並「引入控制邊境局勢的國際機制」。

兩國外長上次會晤是在美國國務卿布林肯（Antony Blinken）斡旋下，於9月20日在紐約舉行。

2020年為期6週的戰爭奪走雙方6500多名士兵的生命，並以俄羅斯斡旋的停火告終。（譯者：施施/核稿：林治平）1111003

亞塞拜然軍隊
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拜拉莫夫
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