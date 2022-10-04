薯條機器人進駐美國速食店 工作效率超越真人[影]

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Miso Robotics公司設計出一款「薯條機器人」，不僅工作效率超越人類，而且也比真人員工更加可靠。（Sandra Stojanovic/REUTERS TV via 路透社）

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（中央社加州巴沙迪納4日綜合外電報導）美國速食店正引入新科技。Miso Robotics公司繼先前推出漢堡機器人，現在又設計出一款「薯條機器人」，不僅工作效率超越人類，而且也比真人員工更加可靠。

由攝影機和人工智慧技術控制的大型機械手臂先從冷凍庫取出薯條等食物，放入高溫油鍋，炸好後再放上托盤，準備上桌。

Miso Robotics公司說，Flippy 2機械手臂可在同時間內依照不同食譜做出多種料理，以降低廚房人力需求，並加快得來速（drive-through）出餐速度。

公司執行長貝爾（Mike Bell）受訪時說，「訂單透過餐廳點餐系統進來後，就會直接下達指令給Flippy 2。Flippy 2比人類動作更快、更不會出錯，工作狀況也不會受到情緒影響，因此比多數真人員工更加可靠。」

在此之前，該公司也曾推出「漢堡機器人」，這款會翻面煎肉排的機器人被取名為Flippy。

影片來源：Miso Robotics

貝爾說，薯條機器人剛問世時非常吸睛，當它出現在餐廳裡，顧客都會拍照錄影、問很多問題，但當顧客之後再回到餐廳光顧，就不會再注意它的存在。

目前，位在加州聖地牙哥（San Diego）、美國中西部和西岸的一些連鎖速食店已開始使用機器人烹調炸物。

談到人類工作可能被機器人取代的問題時，貝爾說，「像油炸這樣的工作，是人們最希望有人代勞的…他們很開心能有幫手，這樣他們就可以去做其他事情。」

Miso Robotics公司的下一個計畫，是要設計出可協助顧客點餐、倒飲料、蓋杯蓋、插吸管，完成上述整套服務的飲料機器人Sippy。

貝爾說，未來有一天，顧客會走進餐廳，看著機器人說，「還記得以前都是人類在做這些工作嗎？」他相信，這樣的日子即將來臨，「只是時間早晚的問題而已」。（譯者：張欣瑜/核稿：施施）1111004