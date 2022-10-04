氣候峰會在即 貝佐斯地球基金尋求修復非洲土地

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（中央社舊金山4日綜合外電報導）聯合國氣候峰會COP27下個月將在埃及舉行，亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）旗下「貝佐斯地球基金」正尋求和非洲及歐洲國家合作，希望成立聯盟以共同加強修復非洲土地。

路透社報導，「貝佐斯地球基金」（Bezos Earth Fund）執行長史迪爾（Andrew Steer）說，非洲1億公頃的土地，遭受森林砍伐和土地退化問題，該基金會正倡導一項行動，希望在2030年前扭轉這個現象。

史迪爾說，「非洲農民正承受氣候變遷帶來的極惡劣痛苦」。他說，土地修復的目標是減少大氣中的碳，並且替農民帶來更好的收入和糧食安全，以及更有適應力的土壤。

貝佐斯在2020年宣布捐出100億美元創立「貝佐斯地球基金」，到目前為止，該基金會已承諾將其中的30%用於生態保育和修復，以及糧食系統改善。

有越來越多富豪將部分財富用於改善氣候變遷問題，亞馬遜公司創辦人貝佐斯是其中之一。根據富比世雜誌（Forbes）估計，他的身家超過1300億美元（約新台幣4兆1165萬）。（譯者：張欣瑜/核稿：陳正健）1111004