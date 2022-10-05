美國新財政年度展開 國債總額逾31兆美元

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根據美國財政部4日出爐的報告，美國國債總額已經超過31兆美元（約新台幣984兆元）。（圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）根據美國財政部今天出爐的報告，美國國債總額已經超過31兆美元（約新台幣984兆元）。

美聯社報導，最新公布的美國國債總額，逼近國會為聯邦政府設定的約31.4兆美元舉債上限，對已因面臨通膨飆高、利率急升和美元強漲而顯得脆弱的經濟形成衝擊。

儘管美國總統拜登誇耀其政府今年縮減赤字的努力，且近期簽署所謂的「降低通膨法案」（Inflation Reduction Act），試圖平緩不同經濟因素導致物價飆漲至40年高峰的情形，經濟學家表示最新的國債數據仍令人擔心。

普林斯頓大學（Princeton University）經濟學家希達（Owen Zidar）指出，升息將讓美國增加的債務問題更加惡化，且令債務成本更高。為了對抗通膨，聯邦準備理事會（Fed）今年以來已數度升息。

美國國會預算處（Congressional Budget Office）今年稍早公布國債報告，在其30年展望中提出警告，稱如果不解決，債務很快將攀升創新高紀錄，最終可能危及美國經濟。

美國國會預算處在8月「期中預算檢討報告」（Mid-Session Review）預測，今年預算赤字將較3月時估計減少約4000億美元，部分歸因於稅收多於預期、支出減少，以及在近幾年疫情期間流失的工作崗位均已恢復。

白宮管理及預算局（Office of Management and Budget）8月指出，今年總體赤字將縮減1.7兆美元，是美國史上聯邦赤字單年最大減幅。

美國聯邦預算問責委員會（Committee for a Responsible Federal Budget）總裁麥吉尼雅斯（Maya MacGuineas）今天在電郵聲明中指出：「沒人應會對這項新紀錄感到驕傲。」

她說：「過去18個月來，我們眼見通膨攀升至40年高峰，繼而部分為了對抗通膨的升息動作，以及幾項打破預算的立法和行政措施。」「我們對舉債上了癮。」

美國財政部官員未能立即聯繫上就此置評。

羅耀拉大學（Loyola Marymount University）經濟學教授孫文松（Sung Won Sohn，音譯）表示：「這個國家以200年時間才首度將國債累積至上兆美元，但疫情出現後，國債增加速率接近每季1兆美元。」

他估計在「可預見的未來」，通膨將持續攀高，「當政府支出和貨幣供應量增加，後來將會為此付出代價」。（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）1111005