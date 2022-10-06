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掩蓋個資外洩事件 Uber前安全長遭判2項罪名成立

2022/10/6 15:19
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（中央社舊金山5日綜合外電報導）美國叫車服務業者優步（Uber）2016年間遭駭客竊取大量用戶和駕駛個資。加州北區聯邦地區法院陪審團今天裁定，Uber前安全長蘇利文的妨礙司法和隱匿重罪兩項罪名成立。

綜合法新社和路透社報導，蘇利文（Joseph Sullivan）遭控在2016年Uber遭駭時選擇隱瞞，不僅未向聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission）通報非法入侵事件，還涉嫌以加密貨幣比特幣支付駭客10萬美元，要求對方銷毀個資，並簽下保密協議，承諾對此事三緘其口。

這起事件造成5700萬名乘客及司機個資外洩，且在發生1年後，Uber才揭露自己遇駭。

根據刑事訴狀，蘇利文試圖透過「安全漏洞回報獎勵計畫」（Bug Bounty Program），匯款給駭客。這項計畫旨在獎勵開發人員，在不造成任何傷害的情況下，找出安全漏洞。

蘇利文也遭控向Uber主管隱瞞訊息，這些主管原本可向聯邦貿易委員會披露遭駭事件。接下來他可能遭判刑入獄。

蘇利文於2015年4月至2017年11月擔任Uber安全長。他曾是美國司法部電腦入侵及智慧財產權部門（Computer Hacking and IP Unit）的助理檢察官，也曾受僱於臉書（Facebook Inc.）、電子海灣公司（eBay Inc.）和線上交易支付平台PayPal。

他也是前總統歐巴馬任內聯邦國家網路安全促進委員會（Commission on Enhancing National Cybersecurity）的成員。

Uber在2014年發生類似的駭客入侵事件後，聯邦貿易委員會一直在評估這家總部位於舊金山公司的資料安全性。（譯者：陳昱婷/核稿：施施）1111006

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