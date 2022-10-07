躲蒲亭動員 兩俄國人乘舟逃到阿拉斯加求庇護

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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國有關單位今天表示，兩名不願接受動員入伍參加俄烏戰爭的俄羅斯民眾，乘小舟逃到阿拉斯加向他們尋求庇護。

路透社報導，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）上個月就烏克蘭戰事下達局部動員，令頒後數以萬計俄國男性外逃躲徵召。

阿拉斯加州聯邦參議員穆考斯基（Lisa Murkowski）的辦公室表示，兩名俄羅斯人宣稱他們是為躲避徵召入伍尋求庇護，兩人乘小舟跨越白令海到距俄羅斯沿岸約64公里外一座隸屬阿拉斯加州的偏遠小島登陸後被人發現。

蒲亭發布局部動員令在俄國許多城鎮、地區引發示威。烏克蘭過去一個月反攻接連告捷，奪回數千平方公里失土，也讓俄方露出敗象。

美國阿拉斯加州州長鄧利維（Mike Dunleavy）表示，兩人是乘坐一條小船從俄羅斯而來，目前正接受訊問。

鄧利維在聲明中說：「我們估計應不致出現更多尋求庇護的個人或船隻，目前沒有跡象顯示如此，所以這次可能是單一事件。」

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另一阿拉斯加州聯邦參議員蘇利文（Dan Sullivan）表示，美國海關與邊境保護局（CBP）的官員正在評估這宗尋求庇護案，他認為這顯示「俄羅斯人民不想打這場蒲亭個人侵略烏克蘭的仗」。

美國國土安全部（Department of Homeland Security）發言人說：「那兩人被送到安克拉治（Anchorage）接受查核，然後會被依對應適用的美國移民法律處置。」（譯者：李晉緯/核稿：陳亦偉）1111007