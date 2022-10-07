蒲亭70歲金正恩祝壽 分析：同遭孤立相互取暖

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社首爾7日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭今天過70歲生日，北韓領導人金正恩本週致上「粉碎美國挑戰和威脅」祝福，兩個被排斥國家深化關係有跡可循。學者認為，兩國可能回復冷戰時期「準同盟關係」。

俄羅斯對烏克蘭發動戰爭，國際處境更加孤立，因而日益看重北韓的價值。就平壤而言，對莫斯科關係雖然不若鼎盛的蘇聯時期那般友好，不過它現在也因「俄羅斯需要朋友」而獲得明顯好處。路透社整理兩國關係演進如下：

●俄對北韓政治相挺

共產主義國家北韓於冷戰初期在蘇聯支持下建國。1950年到1953年韓戰期間，北韓在中國和蘇聯大舉援助下，對抗韓國及其美國和聯合國盟友，雙方陷入僵局。

北韓高度仰賴蘇聯援助長達數十年之久。1990年代蘇聯解體，北韓跟著爆發大饑荒。

北韓領導人向來傾向利用北京與莫斯科相互制衡。金正恩主政後，起初對中、俄關係都相對冷淡。北韓幾次核試爆，中、俄都加入美國行列，對北韓實施嚴厲制裁。

不過2017年北韓最近一次核試爆後，金正恩採取行動修補對中、俄關係。2019年，金正恩和蒲亭在俄羅斯海參崴（Vladivostok）高峰會上首度會面，從那時候開始，俄羅斯就加入中國的行列，反對對北韓實施新制裁。

俄、中今年5月否決以美國為首的制裁攻勢，導致聯合國安全理事會自2006年開始懲罰北韓後，首度在此一議題上公開分裂。

●北韓支持烏克蘭戰爭

北韓投桃報李，公開力挺俄羅斯侵略烏克蘭，成為極少數承認烏克蘭分離主義地區獨立地位的國家之一。俄羅斯宣告併吞烏克蘭4州後，北韓本週也表達支持。

海參崴遠東聯邦大學（Far Eastern Federal University）國際關係教授魯金（Artyom Lukin）近期在美國智庫「北緯38度」（38 North）的報告中寫道：「莫斯科在烏克蘭的『特別軍事行動』已經開啟新的地緣政治現實，也就是克里姆林宮和北韓可能日益緊密，甚或達到恢復冷戰時期那種準同盟關係的程度。」

魯金還提到，值得注意的是，北韓已經開始以「戰術和戰略合作」的新用語來形容對俄關係。

●經貿關係

專家表示，北韓貿易大多通過中國進行，不過俄羅斯也是它的潛在重要夥伴，特別在石油供應方面。

莫斯科否認違反聯合國制裁，但是俄羅斯油輪曾遭控協助規避對北韓出口石油限額。制裁監督機構也曾報告，儘管北韓勞工遭禁赴海外工作，但他們還是出現在俄羅斯。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後，北韓嚴格封鎖邊境，兩國幾乎完全中止貿易和人員往來。曾有俄羅斯外交官得用軌道手推車自己推行李回家。

魯金引述當地政府報告指出，鐵路貿易應該很快就會恢復。他說，有理由相信，至少北韓這端會開始取消部分邊境限制。

俄羅斯官員和烏克蘭分離主義地區領導人也曾經討論讓北韓勞工協助飽經戰亂地區重建的可能性。（譯者：張欣瑜/核稿：何宏儒）1111007