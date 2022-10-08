日本政府擬解口罩令 民眾懼疫情仍緊戴

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（中央社東京8日綜合外電報導）日本政府有意修正現行因應COVID-19防疫佩戴口罩標準，在符合一定前提下解禁室內口罩令。但對日本民眾而言，要在室內不戴口罩仍有疑慮，這種習慣一時之間恐難改變。

日本時事通信社報導，作為COVID-19防疫對策之一的口罩，日本政府將著手修正相關標準。

日本政府將檢討的部分，除目前已周知室外空間「原則上不需要戴口罩」外，也將討論若符合一定條件解禁室內口罩令。

儘管日本政府有意逐步解禁口罩令，但日本社會目前在室外戴口罩的人口比率仍相當高，如何進行適當宣導已成課題。

日本首相岸田文雄10月6日在參議院備詢時說，將基於「科學知識推動與全球步調一致的作為」，表明了有意修正口罩令的看法。

隨後日本內閣官房副長官木原誠二10月7日在記者會上說「不論是室外或室內都將進行處理」。相關人士表示，日本政府將基於專家意見，尋求邁向與病毒共存的社會共識。

日本政府厚生勞動省今年5月曾公布室外口罩令放寬標準，只要在徒步通勤或跑步等幾乎不會與人交談的場合，或是可在交談時與周圍人士保持2公尺以上社交距離時，不用戴口罩。

至於室內部分，官方標準是如果不與人交談且保持2公尺以上社交距離的話，可不戴口罩，其他室內場合則「建議」戴口罩。

富士新聞網報導，雖然今年5月已宣布室外不交談可以不戴口罩，但即使經過5個月後，現在東京都新宿站外街頭上，還是可以看到幾乎人人都戴著口罩。

20多歲民眾受訪時說，已經戴習慣了，「沒戴口罩的話會感覺不安」。

日本政府有意與世界各國作法接軌，檢討目前執行中的口罩令。衡諸歐美各國，現幾乎已沒人在戴口罩。

日本民眾接受媒體街訪時說，在疫情還沒有完全平息前，要在室內脫掉口罩還是會怕；另有民眾說，只要效治療COVID-19的口服藥還未問市，要拿掉口罩真的是會怕。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1111008