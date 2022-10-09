中製mRNA疫苗印尼開始生產 在中國還未通過

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（中央社台北9日電）中國研發的mRNA疫苗ARCoV日前在印尼獲得緊急使用許可，並在10月7日開始在當地生產。這款疫苗在中國仍停留在臨床試驗階段，過去曾有兩項試驗數據不如人意，劣於海外競爭產品。

財新網報導，ARCoV由中國軍科院軍事醫學研究院、艾博生物和沃森生物共同研發。9月30日在印尼獲得緊急使用許可，成為全球第3款上市的新冠mRNA疫苗。

根據中國駐印尼大使館官網，大使陸慷出席了在印尼Etana生物製藥公司舉辦的mRNA疫苗生產基地開幕儀式，印尼總統佐科威（Joko Widodo）等人也出席。

艾博生物首席執行官英博表示，此次印尼率先批准此疫苗，與該疫苗3期臨床試驗在印尼展開有關。

印尼目前一共批准了13款COVID-19疫苗，只有這款ARCoV是在印尼本土生產，其他均為海外生產再進口。藉由批准並生產ARCoV，印尼取得技術本地化，獲得本土製造mRNA疫苗的能力，這是中印合作的共識。

沃森生物則表示，此疫苗將在供應印尼市場的基礎上，進一步輻射周邊穆斯林國家。

報導指出，ARCoV於2020年6月在中國正式獲批進入臨床，是中國國內首個取得臨床批件的新冠mRNA疫苗。去年11月公司方面透露，其3期試驗在墨西哥、印尼、菲律賓、尼泊爾、中國雲南和廣西同步展開，但在中國的進度仍停留在3期臨床試驗階段，核心數據尚未公開。

報導說，目前ARCoV僅完整發布了兩項I期臨床試驗數據，在安全性方面引發較大爭議。今年1月發布的數據顯示，在15ug組，有70%志願者出現注射部位疼痛，90%出現發燒；在25ug組，全部志願者在接種後都出現發燒。發燒比例明顯偏高。

今年5月公布的一項數據則顯示，ARCoV作為加強針產生的中和抗體，對原始病毒株、Delta變異株和Omicron變異株分別是全部使用滅活疫苗的3.8、6.5和4.4倍。未報告嚴重不良反應，但發燒比率達33.5%，明顯高於滅活疫苗組的4%。

報導說，這兩項試驗數據不如人意，劣於海外競爭產品。

中國目前尚未批准使用任何一款COVID-19的mRNA疫苗。今年7月，中國疾病預防控制中心病毒病所發起一項臨床試驗，評估不同技術路線加強免疫的安全性及有效性，入圍試驗疫苗包括艾博mRNA疫苗、石藥集團mRNA疫苗等，但試驗仍在進行。（編輯：張淑伶/周慧盈）1111009