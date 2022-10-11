海地缺糧缺燃料爆人道危機 盼美加帶頭打擊幫派

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（中央社華盛頓10日綜合外電報導）海地駐美國大使艾德蒙（Bocchit Edmond）今天表示，美國和加拿大應帶頭成立一支打擊部隊，以對抗藉由封鎖重要燃料進入運輸港站而造成人道主義危機的海地幫派。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）提議部署一支「迅速行動部隊」，來協助海地警方對抗這些幫派，但沒有提到是否應由聯合國來領導這支部隊。目前還沒有任何國家出面表示將提供人力。

艾德蒙接受電話訪問時談到對海地提供安全協助時表示：「我們希望看到我們的鄰國，像是美國和加拿大，能夠帶頭主導並迅速採取行動。」

他說：「海地總理目前面臨非常大的威脅，若未能迅速採取行動，就可能面臨另一位國家元首遇害的風險。」他指的是海地總統摩依士（Jovenel Moise）2021年遇刺身亡一事。

海地總理亨利（Ariel Henry）上週要求國際社會提供一支「特種武裝部隊」，以管控自上月起封鎖維勒克斯（Varreux）燃料港站的黑幫組織。

汽、柴油嚴重短缺導致交通運輸癱瘓，企業和醫院不得不停止營運，而衛生當局也證實，海地正面臨新一波霍亂疫情。

糧食與燃料不足，讓海地人民日益感到挫折和絕望，原本零星的搶劫事件與幫派和警察之間的槍戰，最近幾週變得猖獗。

海地各地也頻繁發生街頭抗議，要求亨利下台。一群海地政治活動人士昨天在美國白宮外集會，呼籲拜登政府別再支持亨利。

美國8日表示，正在檢視海地的援助要求。

加拿大外交部7日表示，美洲國家組織（Organization of American States）19個成員國將致力協助海地人民「克服國家面臨的複雜安全挑戰」。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1111011