地緣政治緊張 星三軍總長：五國聯防合作抗威脅

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

英國、新加坡、澳洲、紐西蘭及馬來西亞軍事官員11日在新加坡出席一場「五國聯防」年度會議，星國三軍總長王賜吉（中）及澳洲副國防總長強斯敦（左1）等人與會。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 111年10月11日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者侯姿瑩新加坡11日專電）「五國聯防」涵蓋的英國、新加坡、澳洲、紐西蘭及馬來西亞等5國高階軍事官員今天出席一場年度會議。新加坡三軍總長會後表示，當前安全環境的不確定性更勝以往，需要合作因應。

大英國協成員英國、新加坡、澳洲、馬來西亞、紐西蘭於1971年簽署「五國聯防協議」（FPDA），這5國的高階軍事官員今天齊聚新加坡參加一場年度會議。會議由新加坡三軍總長王賜吉（Melvyn Ong）中將主持，與會官員會後接受媒體聯訪。

近來地緣政治局勢緊張，台灣海峽及南海情勢備受關注。中央社記者詢問，對於台海、南海緊張情勢升溫，「五國聯防」可扮演什麼角色及如何因應，王賜吉回應表示，FPDA作為一項安全協議，已有51年的歷史，讓彼此有機會合作、更了解彼此。

面對目前各種緊張情勢，他說，可以相互對話、可以執行任務，這是非常寶貴的。FPDA將持續提供這樣的平台，讓彼此共同合作並對抗區域內的威脅，「它也會持續作為區域安全架構一部分」。

另外，王賜吉表示，與會官員在會中談及地緣政治環境的不確定性、新的威脅、俄烏戰爭及其對供應鏈的影響、反恐等議題。

他指出，這些都說明了當前安全環境的不確定性更勝以往，「我們需要與彼此合作」。

有鑒於目前的挑戰，他強調，信任及彼此合作更形重要。

另一方面，王賜吉指出，未來的安全挑戰可能不同於今日，因此需要調整「五國聯防」演習及行動內容。未來除了傳統的作戰演習，也會納入人道救援、救災等項目，並針對供應鏈被打亂等情況進行演練，以因應當前面臨的威脅及挑戰。

有媒體問及，「五國聯防」有些國家同時也是「四方安全對話」（Quad）、安全聯盟AUKUS成員，如何影響「五國聯防」的運作？澳洲副國防總長、海軍中將強斯敦（David Johnston）表示，「我們都尋求開放、具包容性且強韌的區域，過去51年來，FPDA有助我們國家繁榮發展，未來也會如此」。

他說，其他的安全協定也有助強化繁榮且安全的區域共同目標。

Quad由美國、日本、印度及澳洲組成。AUKUS則是美國、英國及澳洲的三方安全夥伴關係。

此外，新加坡國防部指出，「五國聯防」軍事官員明天將出席「蘇曼保護者演習」（Exercise SUMAN Protector）的開幕式。這項演習每5年舉辦一次。（編輯：高照芬）1111011