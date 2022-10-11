路透：科磊12日起停止供應中國 SK海力士受影響

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（中央社上海11日綜合外電報導）路透社今天引述知情人士報導，美國半導體製程控制設備商科磊（KLA）為遵守華府最新禁令，明天開始將停止對在中國的客戶供應部分產品和服務，受影響企業包括韓國的SK海力士。

美國總統拜登（Joe Biden）的政府為了拖慢中國在先進晶片製造發展速度，7日公布廣泛的出口限令，規定想將先進晶片製造設備供應到中國的企業，須先取得美國商務部許可才能供貨。這也凸顯全球晶片製造商與半導體設備商目前業務面臨的巨大挑戰。

消息人士透露，科磊在中國員工收到公司法務部門的電子郵件，告知科磊將對在中國的「先進晶圓廠」停止銷售產品與提供服務，自當地時間11日晚間11時59分起生效，範圍包括具備18奈米或更先進製程動態隨機存取記憶體（DRAM）、128層以上儲存型快閃記憶體（NAND Flash）晶片及先進邏輯晶片製造技術的晶圓廠。

這名聽取過相關簡報的消息人士告訴路透社：「我們的最高層管理團隊告訴我們，要我們放輕鬆幾個月。」因事涉敏感，這位人士不願曝光身分。

消息人士還說，科磊也會停止供應給美商英特爾（Intel）與SK海力士在中國擁有的晶片廠。SK海力士是全球第2大記憶體晶片製造商。

中國地區是科磊在全球的最大市場。根據財報，在今年6月結束的會計年度，科磊在當地銷售額為26億6000萬美元，占總營收將近30%。

由於已過下班時間，科磊並未立即回覆置評要求。

路透社先前已報導，外商若在中國擁有需要獲得先進晶片製造設備的晶圓廠，它們向美方提出的出口許可申請將以個案方式審查，將面臨嚴格的「拒絕推定」（presumption of denial）審查標準。

SK海力士受訪時重申立場，表示將依照美國新的設備出口管制規定申請許可，以維持在中國工廠的運作。英特爾則並未立即回覆置評要求。（譯者：張正芊/核稿：陳正健）1111011