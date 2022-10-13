馬斯克賣「燒焦頭髮」香水 短短幾小時賺3000多萬

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（中央社洛杉磯12日綜合外電報導）全球首富馬斯克（Elon Musk）推文指出，旗下「鑽洞公司」正推出一款名為「燒焦頭髮」的香水，據稱短短數小時內就已賣掉1萬瓶，賺進約100萬美元（約新台幣3180萬元）。

路透社報導，馬斯克已將自己的推特自我介紹改為「香水推銷員」，據悉這款香水每瓶售價為100美元。他推文寫道：「有我這樣的名號，進軍香水界是必然之事。」

此外，馬斯克也推文附上這款「燒焦頭髮」（Burnt Hai）香水的照片，並且推文宣稱這是「地球上最好的香水」。

他還推文表示：「燒焦頭髮香水已售出1萬瓶」、「已等不及看到明日媒體報導稱，價值約100萬美元的燒焦頭髮香水已經售出。」

馬斯克還推文說：「你們可以用狗狗幣（Dogecoin）來付款。」狗狗幣是馬斯克極立推廣的加密貨幣，他先前曾聲稱，消費者可以用狗狗幣來買他的特拉斯（Telsa）商品。

這款「燒焦頭髮」香水是由馬斯克創辦的「鑽洞公司」（Boring Company）推出，這家公司主要業務是開挖地下隧道，boring（無聊）在英文也有鑽洞之意，基於諧音這家企業也被稱為「無聊公司」。（譯者：陳正健）1111013