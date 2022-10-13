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經濟成長減緩 OPEC下修今、明年全球石油需求預估

2022/10/13 16:54
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（中央社倫敦12日綜合外電報導）石油輸出國家組織（OPEC）今天下修2022和2023年世界石油需求，這是OPEC今年4月以來第四度以經濟成長減緩、中國疫情封控措施再起和通膨高漲為由，下修全球需求預估。

OPEC今天在月度報告中表示，2022年石油需求將增加每日264萬桶，或2.7%。較之前預估調降46萬桶。

OPEC在報告中寫道：「在持續高通膨水準、主要央行緊縮貨幣政策、許多地區主權債務水準高，以及持續供應面問題等情況下，世界經濟已進入高度不確定性時期，挑戰不斷升高。」

由13個成員國組成的OPEC，加上以俄羅斯為首的10個結盟油國組成的OPEC+，上週宣布2020年以來最大減產幅度，以支撐油市。

華府雖批評OPEC減產決定，但美國能源部也下修其2023年全球石油產量和消費預估。

即便下修全球石油需求預估，OPEC對全球今、明年的需求預估也比國際能源總署（IEA）的預估強勁。IEA明天將公布最新預估數據。

OPEC預估明年全球石油需求增加每日234萬桶，較之前預估減少36萬桶，來到每日1億202萬桶。OPEC仍預估2023年需求將超過2019年疫情前水準。

反觀美國能源部預估2023年全球石油需求成長1.5%，來到1億103萬桶，低於上月預估的1億150萬桶。美國能源部預估明年產量增加0.8%，來到1億73萬桶。

OPEC下修2022年全球經濟成長預估，從3.1%調降至2.7%，並調降明年成長預估至2.5%。同時還說，明年經濟有進一步疲軟的可能性。

OPEC指出：「重大下行風險依然存在」，不過也有可能帶動上揚的因素，像是歐洲聯盟和中國的財政措施、以及烏克蘭戰爭獲得解決，但這些因素帶來的推升將有限。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1111013

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