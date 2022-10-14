歐洲團結抗能源危機 法國首次向德國輸送天然氣

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（中央社倫敦14日綜合外電報導）俄國入侵烏克蘭後，關閉供應歐洲的天然氣管線，引發能源危機。隨能源壓力愈來愈大，法國在歐洲團結氛圍下，已首次向德國輸送天然氣，這是兩國為緩解危機所達成協議的一部分。

英國廣播公司（BBC）今天報導，儘管法國這次透過管線輸送的天然氣數量，還不到德國日常需求的2%，但在柏林當局努力實現能源多元化之際，這波法國的及時雨仍受到歡迎。

在上個月的能源團結協議中，德國承諾在法國有需要時提供額外電力，法國同意向德國供應天然氣作為交換。

法國總統馬克宏12日表示：「如果現在沒有歐洲團結以及一個整合和統一的市場，我們將大難臨頭。」

俄國2月入侵烏克蘭導致天然氣價格飆漲，歐盟用戶今年冬天將面臨破紀錄的天然氣價格。

自入侵烏克蘭以來，俄羅斯一直被控以天然氣供應作為對付西方國家的武器。

法國受到俄國斷供天然氣的影響較小，因為法國多數能源需求是由挪威和液化天然氣供應來滿足。

在此之前，德國約有55%天然氣依賴俄國供應，如今已降至35%，並希望最終能將進口量降至零。

同時，德國增加煤炭使用並延長使用原本計劃關閉的電站，儘管這會對環境造成負面影響。

德國政府今年冬天也希望透過限制公共建築的照明和暖氣使用，以減少天然氣使用量2%。（譯者：張茗喧/核稿：嚴思祺）1111014