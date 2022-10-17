日經：蘋果暫停採用中國長江存儲記憶體計畫

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（中央社東京17日綜合外電報導）日經新聞（Nikkei）今天報導，在美國對中國科技公司實施更嚴格的出口管制後，美國科技巨擘蘋果公司已暫停在產品中使用中國長江存儲記憶體晶片的計畫。

日經新聞援引消息人士報導，蘋果原本計劃最快今年開始使用長江存儲NAND快閃記憶體晶片，最初僅打算用於在中國市場銷售的iPhone。

美國上週將中國最大的記憶體晶片製造商長江存儲和其他30家中國科技企業，列入「未經核實清單」內，加劇與中國的緊張關係。根據拜登政府的新政策，如果外國政府阻止美國官員對列入未經核實名單的公司進行現場檢查，美國將在60天後開始將其加入實體清單的程序。

美國商務部也在調查長江存儲是否違反美國出口管制規定，出售晶片給被列入黑名單的中國電信公司華為技術。

拜登政府對中國實施全面的出口管制，切斷世界任何地方使用美國設備製造的特定半導體晶片對中國的供應，以減緩中國的技術和軍事進展。

蘋果未立即回應路透社的置評請求，長江存儲則是婉拒置評。（譯者：陳昱婷/核稿：劉淑琴）1111017