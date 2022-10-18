韓國疫情再現增勢 軍方新增300多例確診

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（中央社記者廖禹揚首爾18日專電）時序進入利於COVID-19疫情傳播的秋冬季，韓國疫情出現增多跡象，17日單日新增3萬多例，達到前一天單日確診數的3倍之多；韓國軍方及駐韓美軍也傳出新增300多名軍人確診。

據韓國中央防疫對策本部統計，截至今天凌晨零時，新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）3萬3248例確診，累計確診數達2516萬4695例。17日新增確診數為一週前的2.14倍，與兩週前相比也達到2.02倍，時隔3個月再次出現一週內單日確診數倍增情況。

韓聯社報導指出，過去疫情大規模擴散前都會出現確診數倍增狀況，7月初也是在確診數單週內倍增後，疫情再次大規模擴散，直到8月中下旬才達到高點轉降，這次是否會循同樣劇本值得觀察。

防疫當局17日記者會也提到，義大利、德國、法國等與韓國接種率差不多的國家，近期都再次出現疫情擴散狀況，預期韓國可能也會在12月初再次出現一波大流行。

17日新增確診案例中僅87例為境外移入，其餘3.3萬例都是社區感染，以京畿道9468例、首爾市7531例為最大宗。

軍方今天也通報新增336例確診，截至今天下午2時，新增陸軍226例、海軍30例、空軍44例、海兵隊（相當於海軍陸戰隊）10例、國防部直屬部隊26例，目前共有1428例確診者仍在隔離管理；駐韓美軍在10日至17日間則新增28例確診。（編輯：高照芬）1111018