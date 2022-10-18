更多編輯台推薦新聞：
罹嚴重免疫疾病加州攝影師 自拍「死著活」系列作品獲金獎
國際

罹嚴重免疫疾病加州攝影師 自拍「死著活」系列作品獲金獎

卡達房東要求房客搬離 看準世界盃住宿商機一晚要價逾5萬元
國際

卡達房東要求房客搬離 看準世界盃住宿商機一晚要價逾5萬元

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

金鐘57整理包》節目戲劇輪番頒獎 入圍者創作心路搶先看

金鐘57整理包》節目戲劇輪番頒獎 入圍者創作心路搶先看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

巴黎少女遭移民性侵虐殺 法總統會見被害人雙親

2022/10/18 23:58
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴黎18日綜合外電報導）法國總統府表示，總統馬克宏今天會見遭性侵殘殺的一名12歲少女雙親。這名少女遭到虐待的遺體，14日在巴黎19區住家大樓角落的一個塑膠箱中被發現，震驚全法國。

法新社報導，一名有精神病史的24歲阿爾及利亞女移民，被控涉及性侵與謀殺名叫蘿拉（Lola）的被害少女，目前遭羈押。一些法國政治人物已開始利用這起案件攻擊馬克宏（Emmanuel Macron）政府的移民政策，因為嫌犯的學生簽證過期後未離境，早已面臨驅逐令。

法國總統府艾里賽宮（Elysee Palace）表示，馬克宏對遇害少女的雙親「表達慰問，並在他們經歷的苦難當中給予全面支持。這起苦難震驚我們所有人」。

法國檢方昨天表示，嫌犯接受偵訊時透露，她的姊妹與被害人住在同一棟樓，她誘拐蘿拉到自己姊妹的公寓後強迫對方淋浴，接著性侵對方，最後將她殺害。

驗屍報告顯示，蘿拉死於「心肺衰竭，有窒息和頸部壓制跡象」，身體的頸部和其他部位也有傷痕。

蘿拉的父親是大樓管理員，蘿拉14日下午放學未返家後，她的父親調閱監視錄影畫面，發現嫌犯與蘿拉有互動，使得調查人員很快就追查到嫌犯。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1111018

蘿拉
法12歲箱屍少女曾遭性侵虐待 主嫌為24歲女遊民
馬克宏
因應能源飆漲 馬克宏籲德國展現歐洲團結 法國煉油廠持續罷工 總理揚言再次下令徵用工人
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族