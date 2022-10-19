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印尼今年74兒童死於急性腎衰竭 疑感冒糖漿肇禍

2022/10/19 12:38
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（中央社雅加達19日綜合外電報導）印尼衛生部官員今天表示，今年1月來已有74名兒童死於急性腎衰竭，專家小組已啟動調查。非洲的甘比亞也有近70名兒童服用含乙醯胺酚的感冒糖漿後，死於急性腎衰竭。

世界衛生組織（WHO）5日發布警訊指出，甘比亞數十名孩童死於急性腎衰竭，疑似與印度藥廠Maiden Pharmaceuticals生產的4款咳嗽、感冒糖漿有關，並警告受污染的藥品可能流入全球。

路透社報導，這4款銷往甘比亞的感冒糖漿中，驗出過量的二甘醇（diethylene glycol）和乙二醇（ethylene glycol）。這些物質是用於潤滑或解凍劑等之用。吸收過量會損害腎臟、神經、和心肺。

印尼食品與藥品管理署官員表示，印度這4款藥品不可用於國內，之後更禁止在所有兒童藥用糖漿中使用相關成分。

衛生部官員席蒂（Siti Nadia Tarmizi）表示，至今已確診189例兒童急性腎衰竭，多數年齡都在5歲以下，1月以來累計74人死亡。

席蒂告訴路透社：「（確切）原因還沒找到，我們正持續調查。」

衛生當局上週表示，衛生部、印尼兒科醫學會及WHO已組成一個專家小組，共同調查兒童急性腎衰竭病例激增原因。

路透社取得一封10月18日寄出的衛生部信件，內容顯示衛生部要求醫院蒐集相關家庭給孩子服用的所有藥物，以供毒理檢測。

衛生部也在信中表示，藥局應暫停銷售糖漿類藥物，直到接獲新通知。（譯者：張茗喧/核稿：陳亦偉）1111019

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