柬埔寨宣傳打擊犯罪遭質疑 命令記者無權興師問罪

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（中央社記者陳家倫河內19日專電）柬埔寨打工陷阱醜聞鬧上國際，柬國近日舉辦記者會對外宣傳掃蕩成果，但與會官員持續迴避點名這些從事網路賭博與詐騙的園區幕後金主，甚至命令記者不要對官員興師問罪。

柬埔寨獨立媒體VOD報導，這場記者會從14日早上9時30分開始，直至下午3時才結束，5.5小時過程中完全沒休息。6名來自各部會、機構的發言人簡報過去5年工作並說明近來打擊「外國人遭強迫勞動」的成果。

報導表示，出席記者會的6名發言人來自柬埔寨內政部、國家警察總署、移民署等6個部會、機構。其中一些發言人在等待上台宣傳的過程中跑去外面吃零食與抽菸，簡報結束才讓記者提問。

出席的VOD記者詢問近來的人口販運掃蕩工作，好奇在園區內的企業都是哪一種類型、園區的老闆是誰，以及為什麼近來關於警方工作的採訪限制愈來愈多。

柬埔寨國家警察總署發言人蔡金肯（Chhay Kim Khoeun）宣稱，柬埔寨當局正努力應對全球挑戰，而涉及科技的犯罪有時很難處理。

蔡金肯表示：「近來採用科技的跨境組織犯罪在柬埔寨非常普遍，我們也很清楚，我們的能力未達先進國家水準，跟不上科技發展。」

他接著說，但是柬埔寨警方動作迅速，並且消滅了絕大多數的犯罪。「一些犯罪或多或少還持續發生，尤其是我們所面臨的各種跨境犯罪，例如毒品、武器與人口販運以及科技犯罪。」

蔡金肯反控，一些外籍勞工自稱在網路上被騙到柬埔寨，但他們所從事的都是「非法賭博」，期間還炮製出一些「血奴」、「器官買賣」的假新聞。

他強調，司法警察有權阻擋外界拍攝他們的掃蕩行動，「不是你想怎樣拍就怎樣拍」，而是要聽令於打擊行動的指揮官。

當被建議柬埔寨政府應該要找出更合宜的管道來傳遞資訊時，柬埔寨政府發言人派西潘（Phay Siphan）對記者大肆抨擊。他指著這名穿著涼鞋出席記者會的記者表示：「首先，你很懶，再者也沒有專業操守。」

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派西潘接著繼續說，來到公共場合不要對這個部門或那個部門的發言人興師問罪，柬埔寨已經比美國好了，在美國你沒有權利對國務卿發問，在柬埔寨，記者就算穿著不成體統也可以自在出席。

他還告誡那名記者，不要追隨「粗魯外國人」的腳步，那些人老是穿著牛仔褲、背著背包。在美國，美國有線電視新聞網（CNN）記者都穿西裝打領帶，「你來這裡甚至沒有穿鞋，回去好好想想」。（編輯：陳惠珍）1111019