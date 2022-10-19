兒童急性腎損傷死亡日增 印尼暫禁藥水和藥用糖漿

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（中央社雅加達19日綜合外電報導）印尼今年已有99名兒童因急性腎損傷病故，政府今天宣布，一律禁止醫生開立藥用糖漿和藥水處方，也禁止買賣非處方藥。

法新社和路透社報導，目前印尼衛生當局正調查，一月以來兒童因急性腎損傷（AKI）而死亡的人數為何會不明原因增加。

印尼衛生部發言人夏赫里（Syahril Mansyur）在新聞簡報中說：「到今天為止，我們已接獲20個省分的206起病例通報，其中99起病例已死亡。」

夏赫里並說：「為防範未然，在調查完成前，本部要求醫療機構全體醫療人員暫停開立藥水或藥用糖漿處方…我們並已要求藥房，暫停出售非處方藥水與糖漿。」

他表示，兒童罹患急性腎損傷的病例在今年1月開始出現，8月底之後加速出現。他並說，上週對此展開了調查。

夏赫里說：「自2022年8月底以來，本部和小兒科醫學會接獲了與日俱增的急性腎損傷病例通報，增加幅度很大。」

衛生部表示，印尼內部通報的多數病患，年齡在18歲以下， 主要是5歲以下兒童。

非洲甘比亞共和國今年稍早也有將近70名兒童死於急性腎損傷，這個醜聞與印度製造的4種止咳糖漿有關。不過印尼食品藥物管理機構表示，印尼並無相同的糖漿供應。（譯者：張佑之/核稿：嚴思祺）1111019