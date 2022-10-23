澳洲東南部洪災危機未歇 預報將有更惡劣天氣

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（中央社雪梨23日綜合外電報導）澳洲氣象人員今天預報，東部與南部洪災地區的大片地區將再降下豪雨，澳洲人口最稠密的新南威爾斯州與維多利亞州洪水危機持續。

澳洲連續3年經歷反聖嬰現象（La Nina），這次新南威爾斯州（New South Wales）與維多利亞州（Victoria ）的緊急情況將達一星期之久，並將帶來豪雨。

洪災已造成5人喪生，數以千計民眾請求援助，有數百人在不斷上漲的大水中獲救。

澳洲氣象局（Bureau of Meteorology）今天對新南威爾斯州北部海岸320公里範圍發布惡劣天氣警報，包括區域中心利斯摩（Lismore）。

今年3月洪災襲擊澳州東部，利斯摩是傷亡最嚴重的地區之一，至少13人死亡，並有數萬人被迫撤離家園。

氣象員預報，此地區內包括拜倫灣（Byron Bay）等地，在未來24小時內總降雨量達300毫米。

氣象局在網站上說：「在此期間，也可能發生局部性強降雨，而這可能導致危險且危及生命的暴洪。」

澳洲人口最多的新南威爾斯州已發布了122次洪水警報。根據預報，洪水氾濫最嚴重地區會在新南州東北部城鎮莫里（Moree）附近，以及在新南州南部州界、距離雪梨約780公里的毛馬鎮（Moama）一帶。

隔鄰的維多利亞州則已發布了67次洪水警報，當局敦促基朗（Kerang ）和附近埃楚卡（Echuca）部分地區居民撤離。埃楚卡是澳洲最長河流墨雷河（Murray）沿岸的一個城鎮，人口有1萬5000人。

這條河流今天水位已升至約94.80公尺，與1993年災難性洪災時水位相似，預料今天稍晚更將達到約95公尺。

維多利亞州緊急服務中心表示，過去10天中，全州約有75人在水災中獲救。（譯者：紀錦玲/核稿：林治平）1111023