德國遊說團體：烏克蘭重建應以馬歇爾計畫為師

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（中央社柏林23日綜合外電報導）媒體集團RND報導，1個代表在東歐經商公司的德國遊說團體呼籲，訂定烏克蘭重建計畫，應以協助歐洲走出第二次世界大戰的「馬歇爾計畫」（Marshall Plan）為師。

路透社報導，這份長達20頁的「重建烏克蘭」檔案涵蓋從工業到農業和能源的主題，明天將在德國柏林的烏克蘭-德國商業論壇進行討論，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）和烏克蘭總理施米哈爾（Denys Schmyhal）都將與會。

蕭茲和歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天在德國商業報「法蘭克福廣訊報」（Frankfurter Allgemeine Zeitung）的評論文章中發表類似看法，呼籲為烏克蘭制定「21世紀的新馬歇爾計畫」。

他們寫道：「重建之路也是烏克蘭進入歐盟的道路。」他們並表示，重建也需要制定高標準的法治和解決腐敗問題。

這份檔案呼籲參與重建烏克蘭的歐洲國家，每國提名1位協調員進入顧問委員會，作為與烏克蘭政府接洽的人員。

這個遊說組織的主席哈姆斯（Michael Harms）表示，應給予德國公司誘因鼓勵它們在烏克蘭投資，就像美國倡議的馬歇爾計畫二戰後鼓勵在西德投資一樣。

哈姆斯告訴RND：「各家公司需要可靠的聯繫方式、快速的招標和審核流程，以及財務和法律保障。」

籌辦此次會議的德國工商會尚未就這份檔案發表評論。

根據世界銀行（World Bank）、烏克蘭政府和歐盟執委會9月份報告，重建烏克蘭可能耗資近3500億美元，約為該國2021年2000億美元國內生產毛額（GDP）的1.6倍。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1111024