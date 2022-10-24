烏干達伊波拉疫情再增9例 當局呼籲警惕

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（中央社烏干達康培拉24日綜合外電報導）非洲東部國家烏干達衛生部長今天表示，首都康培拉（Kampala）新增9人驗出伊波拉病毒（Ebola virus）陽性反應，已知感染總人數在過去兩天內增至14人。

路透社報導，烏干達的伊波拉疫情9月在中部的鄉村地區爆發，本月稍早傳播至人口160多萬的首都康培拉，由一名從卡桑達區（Kassanda District）前往康培拉求醫不治身亡的男子傳入。

烏干達衛生部長阿曾（Jane Ruth Aceng）表示，昨天驗出陽性反應的9人當中有7人是這名不治身亡男子的家屬，來自康培拉的馬薩納夫社區（Masanafu）。

她表示，另一名感染者是在私人診所負責照顧病逝男子與他妻子的護工。

阿曾並未說明，這9人在驗出陽性反應前是否已先行隔離。

她在推特發文表示，「烏干達同胞們，請保持警惕。如果你曾經與病患接觸、或知道有人曾與病患接觸，請務必回報」。

根據烏干達衛生部與世界衛生組織（WHO）聲明，烏干達的伊波拉疫情自爆發以來，已回報超過90起確認或疑似感染案例，當中至少44人身亡。

烏干達這波伊波拉疫情是由蘇丹（Sudan）病毒株引起，不像最近在鄰國剛果民主共和國流行的薩伊（Zaire）病毒株，蘇丹病毒株目前並無有效的疫苗可以防範。

伊波拉通常會造成半數感染者死亡，並藉由感染者的體液傳播，感染症狀包括極度虛弱、肌肉疼痛、頭痛、喉嚨痛、嘔吐與腹瀉。（譯者：戴雅真/核稿：嚴思祺）1111024