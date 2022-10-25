投資元宇宙燒錢 股東盼Meta裁員砍支出

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（中央社舊金山24日綜合外電報導）臉書母公司Meta Platforms股東Altimeter Capital Management在給執行長祖克柏的公開信中指出，Meta發展元宇宙讓投資人失去信心，必須透過裁員與削減資本支出精簡營運。

路透社報導，Altimeter Capital Management是專注科技企業的避險基金，持有Meta 0.1%股權。Altimeter表示，Meta增加支出並轉型發展元宇宙，已失去投資人信任，因此提出增加現金流的3步驟計畫。

Altimeter表示，如果Meta將員工人數削減至少20%，將每年資本支出降低至少50億到250億美元，並將對元宇宙的年投資額限制在50億美元，而非目前的100億美元，那麼Meta每年的自由現金流可倍增至400億美元。

為了建立元宇宙，Meta已斥資數十億美元並在全球聘雇數以千計的員工。元宇宙指的是一個共有的數位環境，使用擴增或虛擬實境科技打造，讓人更覺得身歷其境。

但Meta建立元宇宙的夢想落空，發展擴充與虛擬實境的「實境實驗室」（Reality Labs）持續出現巨額虧損，今年上半年損失58億美元。

Altimeter表示，「對未知的未來投入」那麼巨大的投資，「規模很龐大且可怕，即使是以矽谷的標準來看」。

Meta 26日將在美股盤後公布第3季財報，目前拒絕回應置評請求。

Altimeter董事長葛斯納（Brad Gerstner）鼓勵積極投資人工智慧，他說Altimeter想跟Meta聯手，且沒有任何要求。

Meta已於6月將計劃雇用的工程師人數削減至少30%，祖克柏（Mark Zuckerberg）還向員工示警，請他們對低迷的景氣做好心理準備。（譯者：張曉雯/核稿：陳昱婷）1111025