前美軍飛行教官赴中國工作 在澳洲被捕面臨引渡

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社雪梨25日綜合外電報導）路透社獨家報導，澳洲法庭文件與公司紀錄顯示，退役後赴中國工作的美國前軍事飛行員暨飛行教官杜甘（Daniel Edmund Duggan）在澳洲被捕，可能會被引渡至美國。

法庭文件顯示，澳洲聯邦警署（Australian Federal Police）21日在新南威爾斯州奧倫奇鎮（Orange）逮捕54歲的杜甘，同日他在當地出庭。兩名警界消息人士與杜甘的律師證實此事。

兩名消息人士說，律師透過視訊方式出庭，而杜甘被拒絕保釋，移送至附近的巴瑟斯特（Bathurst）監獄。

一名未獲授權公開發言的警界人士說，杜甘曾是美國公民，美國要求澳洲聯邦警察逮捕他，之後可能會正式啟動引渡程序。

杜甘11月將在雪梨再度出庭。美方的逮捕令內容與杜甘面臨的指控無法公開。

澳洲聯邦檢察廳（Attorney-General's Department）發言人在寄給路透社的書面聲明中說：「2022年10月21日，有一人因美國提出的緊急拘捕令被捕。由於法庭正在審理此案，不適合進一步置評。」

英國上週曾警告數十名退役軍事飛行員停止在中國工作，否則按照新法，將因國安理由被起訴。澳洲也在調查有人接觸國內前戰鬥機飛行員，請他們到中國工作的報導。

一名航空界消息人士告訴路透社，美國聯邦調查局（FBI）盯上杜甘，是因為他在中國的工作內容。杜甘的委任律師則說無法評論。

公司紀錄顯示，杜甘在美軍服役10年後搬到澳洲，並成立一家名為「捍衛戰士塔斯馬尼亞」（Top Gun Tasmania）的公司，聘雇英美退役軍事飛行員載旅客搭戰機兜風。數名航空界消息人士證實此事。

3名飛行員告訴路透社，杜甘也曾在澳洲航空展駕駛退役軍機。

「捍衛戰士塔斯馬尼亞」的網站指出，杜甘在美國陸戰隊駕駛過獵鷹式攻擊機（Harrier Jump Jet），還當過空中戰鬥教官。

杜甘於2014年移居北京，根據該公司在澳洲的檔案顯示，杜甘不久後就賣掉「捍衛戰士塔斯馬尼亞」。

杜甘在職場社交平台領英（LinkedIn）的檔案顯示，他從2017年起在中國青島工作，擔任AVIBIZ Limited的常務董事。這家公司被形容為「全面性的航空諮詢公司，專注於快速發展、充滿活力的中國航空產業」。

香港企業紀錄顯示，持澳洲護照的杜甘2017年在香港為AVIBIZ Limited註冊，但公司於2020年解散。

路透社無法立即聯繫上杜甘請求評論。

根據澳洲與美國的引渡條約，美國政府須於60天內提出引渡要求。該條約允許引渡澳洲公民。（譯者：楊昭彥/核稿：戴雅真）1111025