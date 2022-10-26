傳國務院放任中國採檢隔離 美外交官受不當對待

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

圖為5月北京一棟遭封管的居民樓被圍上隔離設施。（中新社）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓25日綜合外電報導）中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）清零政策因為強迫控制其公民而聲名狼藉，但鮮為人知且令人訝異的是，美國政府竟放任中國對美國外交人員採取類似的不人道做法。

美國國會消息人士與「華爾街日報」分享了過去2年傳給國務院高官的內部備忘錄、電子郵件和電報。他們描述了中國對派往美國駐中國大使館和領事館的外交人員及其眷屬的不當對待。吹哨人對於國務院未能阻止中方的虐待行為感到沮喪，因而轉向國會揭發舉報。

自2020年秋天起，幾乎所有抵達中國的美國外交人員都面臨風險，但並非所有人都受到同樣對待。國會幕僚指出，國務院已私下坦承約有30人遭監禁在上鎖的房間裡數週，而且房間往往髒亂不堪，不過國務院向「華爾街日報」表示，受此對待的人數只有16人。

這些人和其他陸續抵達的外交人員也多次接受不必要的醫檢、被迫隔離數月、和家人分開，他們還受到中國網路「健康」應用程式的監控。

2020年初中國爆發COVID-19疫情時，美國撤離約1300名外交人員和其家眷。美國國務院當年整個夏天都拒絕讓專制政府以COVID-19為由，不當對待或監視外交人員。國務院2020年7月27日致駐外館處的電報解釋道，國務院不會讓美國職員或眷屬前往必須接受外國官員採檢，或遭隔離在外國政府掌控設施裡的國家。外交人員可以同意接受14天自我隔離。

不過，中國拒絕在其要求上妥協，美國國務院2020年9月同意簽署「不可侵犯性有限豁免」協議，實質上就中國對美國外交人員的採檢和隔離規定讓步。這項豁免協議讓中國實施14天隔離，並要求美方人員接受3次篩檢，一次是起飛前、一次是抵達機場時，一次是隔離的第13天。篩檢呈陽性的外交人員必須留在「醫院」裡，直到康復。

吹哨人文件指出，中國後來違反協議，而美方對此也沒有做出什麼回應。在2022年1月7日致美國駐中國大使館代理首長、長達97頁的備忘錄中，外交人員表示自己抵達中國時被安排隔離在中方指定、疑似政府營運的2間旅館的其中一間。

根據文件，成人和14歲以上孩童必須獨自在房間裡隔離，在其中一個例子中，這導致一名青少年出現心理健康問題。美方人員遭到監控，懷疑中國蒐集他們的情資和DNA。家屬表示，兩間旅館的情況都很「不健康」，房間潮濕飄著霉味，「好幾個月沒有打掃」。

直到最近，中國當局才改將採檢呈陽性的人轉送到「發燒門診」，而非醫院。

根據吹哨人的投訴，中國的發燒門診又小又髒，有些設置在改裝過的貨櫃裡，不但門有上鎖，窗戶也有欄杆。美方人員抵達中國後，必須接受鼻腔和喉嚨拭子採檢、提供痰液、尿液和糞便檢體，還須進行心電圖檢查和電腦斷層掃描。

孩童接受採檢時，醫護人員用的是成人尺寸的鼻腔拭子，導致他們流鼻血。許多孩童被迫受到強制約束，以反覆接受鼻腔拭子採檢，家長回報孩子持續受到創傷。

這些設施沒有提供肥皂、衛生紙、毛巾、洗衣服務甚至飲用水。關在裡面的人必須乞求瓶裝水，或等候外部的護理包送達。現場沒有電視，一些地方也沒有無線網路。食物份量極少，有家庭回報說他們的孩子幾乎每餐都只能喝湯。遭隔離者回報體重明顯減少。美國人完全任由中方擺布，必須提供多次陰性篩檢，但檢驗結果通常要等待數週或數月才會出爐。

「華爾街日報」指出，外交豁免權原本應該保護美國公民，且這些文件表明，美國國務院高階領導人清楚知道有這些不當對待的情事。但文件指出，國務院未能充分告知或讓即將到來的人員為預期中的事情做好準備，也未能支援受到隔離或監禁的人，更未能終結這樣的虐待行為。

美國大使勃恩斯（Nicholas Burns）3月抵達中國，一名國務院官員告訴「華爾街日報」：「這個問題已經解決。自3月以來，有609名美國官員與其眷屬抵達（中國），沒有人被送到發燒醫院。」

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

美國國務院現在也向美國人員提供一封使館信函，說明他們的外交權利，包括中國官員不得阻止外交人員回到住所、強迫他們進入設施或讓父母與小孩分離，國務院說中國同意將孩童年齡定在18歲以下。

「華爾街日報」稱這是好消息，但並未解決3月前發生的事，也沒有解釋為什麼國務院今年春天會同意另一項允許追蹤中國接觸者的「不可侵犯性」豁免。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1111026